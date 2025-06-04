- Home
賦能各種規模的企業
用於全球交易的支付 API
將 Xe 的支付 API 直接整合到您的平台中，實現安全且有效率的國際支付。作為領先的企業支付 API 解決方案，我們的 API 簡化了跨國交易，為您節省時間和金錢。
深受全球產業領導者信賴
加入全球眾多依賴 Xe 進行安全、快速、可靠的資金轉帳的企業行列。
使用 Xe 的 API 向 220 多個國家匯款。
我們透過簡化國際支付流程，幫助各種規模的企業實現其目標。透過將 Xe 的支付 API 直接整合到您的平台中，您可以向 220 多個國家/地區發送付款，節省銀行手續費，並享受具有競爭力的匯率。對於您的客戶和合作夥伴而言，透過在您的平台上提供國際支付選項，是增加收入的絕佳方式。
開發人員可以輕鬆集成
我們提供工具和資源，讓您的團隊能夠輕鬆整合 Xe Payments API。
沙盒環境
我們的沙盒環境可讓您在不影響即時數據或銀行系統的情況下測試整合。
開發者 API 文件
我們的 API 文件包含易於理解的說明和程式碼範例，以簡化開發人員的實作流程。
客戶支援
設定完成後，我們將為您指派客戶經理，協助您解答任何問題。
金融科技、電子商務與旅遊業
支付 API 為您的企業帶來的好處
向 220 多個國家/地區匯款：直接從您的平台啟用全球支付，為您和您的客戶提供便利。無縫整合：輕鬆將我們的支付 API 整合到您的平台中，建立能夠讓客戶不斷回頭的解決方案。極具競爭力的匯率：無論您的業務需要，您都可以利用我們極具競爭力的匯率進行資金兌換。額外收入：利用國際支付方式開拓商機。
強大的 API，幫助您實現支付自動化
精確的交易：透過快速、安全、無誤的交易，消除手動處理的風險，讓您的客戶滿意。發票自動化：透過自動建立、發送、支付處理和追蹤發票，簡化海外發票管理。直接銀行付款：直接向供應商的銀行帳戶匯款，實現快速、方便的業務付款。
如何開始使用支付 API
只需四步，即可簡化您的全球支付流程：
建立一個帳戶
聯絡我們，即可設定您的 Xe Sandbox 帳戶並了解我們的不同解決方案。
測試和集成
使用我們詳盡的文檔，即可測試 Payments API 並將其直接整合到您的產品中。
驗證並上線
檢查您的集成，確保其運行順暢，一切準備就緒，即可上線！
處理付款
我們的 API 上線後即可自動執行交易，節省您的時間並減少人力工作。
專為可擴展性和可靠性而構建
了解為什麼 Xe 的支付 API 是您全球業務轉帳的最佳選擇：
可擴充
我們的 RESTful API 設計支援高效的開發、測試和擴展，以適應您的業務成長。
安全的
業界領先的加密和安全措施確保您的交易和資料安全無虞。
可靠的
憑藉 30 多年的國際支付經驗，Xe 提供準確、可靠的支付服務，並取得良好效果。
聯絡我們的 API 專家
請立即聯絡我們，討論您的具體需求。透過 Xe 的支付 API，您可以簡化全球支付處理流程，降低成本，並為您的客戶提供無縫體驗。
支付 API 問題
Xe 的支付 API 可協助企業將國際支付功能直接整合到自己的平台中。它允許您和您的客戶以具有競爭力的匯率和可靠的處理能力進行即時全球交易。
是為了簡化整合過程，我們提供以下工具和資源：
包含程式碼範例的完整 API 文檔
用於安全測試的沙箱環境
專屬客戶經理支持
若要整合 Xe 的支付 API，請依照以下四個簡單步驟操作：
建立 Xe 帳戶並申請沙盒存取權限。
請參考文件測試和整合 API。
完成驗證後即可上線。
開始處理全球自動化支付！
支付 API 的設計旨在隨著您的業務成長而擴展。無論您是新創公司還是大型企業，支付 API 都能支援大量交易，而不會犧牲其效能。
是的。 Xe 的支付 API 支援發票自動化，因此您可以在自己的系統內有效率地建立、發送、處理和追蹤發票。
如需諮詢價格事宜，請聯絡我們，我們將竭誠為您提供最佳服務。Xe 團隊成員將與您聯繫，找到符合您業務目標的方案。如需整合方面的協助，請聯絡您的專屬客戶經理。他們將為您提供與設定相關的專業協助，或解答您可能遇到的任何其他問題。