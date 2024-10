L'application Xe est disponible en téléchargement sur l'App Store pour iOS et sur le Google Play Store pour les appareils Android. Avec l'application Xe, tu peux accéder à une plateforme tout-en-un qui te permet de gérer facilement tes besoins en devises et tes transferts d'argent internationaux. Qu'il s'agisse de suivre plusieurs devises, de configurer des alertes de taux ou d'envoyer des fonds vers plus de 200 pays dans plus de 130 devises, l'application est conçue pour te donner le contrôle total à portée de main. De plus, tu peux accéder aux taux de change en temps réel, consulter les données historiques et gérer tes transactions de manière sûre et efficace, où que tu sois.