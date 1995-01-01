EUR - اليورو

قيمة العملات المحلية غير المستخدمة بدأ توزيع أوراق النقد وعملات اليورو في الدول أعلاه بتاريخ 1 يناير 2002. في هذا الوقت، كان يتم تقييم كل التعاملات في هذه الدول باليورو، وتم سحب الأوراق والعملات المعدنية "القديمة" من هذه الدول تدريجيًا. يوضح الجدول أدناه التواريخ الدقيقة لتوقف التداول بكل عملة من العملات "القديمة" قانونيًا.

مناطق اليورو الإضافية اعتمدت كذلك أي منطقة كانت تستخدم عملات أي من الدول أعلاه عملة اليورو. يسري ذلك على مناطق أندورا وموناكو وجمهورية سان مارينو. كما يسري ذلك على أي أقاليم أو قطاعات أو مناطق تابعة أو تجمعات لدول منطقة اليورو مثل الأزوريس وجزر البليار وجزر الكناري وجزيرة أوروبا وجيانا الفرنسية وجوادالوب وخوان دي نوفا وجزر مادييرا ومارتينيك ومايوتي وريونيون وسان مارتين وسان بيير وميكيلون، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

مقدمة عن اليورو في الأول من يناير عام 1999، قررت إحدى عشر دولة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (EMU) التخلي عن عملاتها واعتماد عملة اليورو: النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا. كما انضمت مدينة الفاتيكان إلى هذا التحول. وتلتها اليونان في 1 يناير 2001، وسلوفينيا في 1 يناير 2007، ومالطا وقبرص في 1 يناير 2008، وسلوفاكيا في 1 يناير 2009.