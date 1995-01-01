EUR - اليورو

The اليورو is the currency of الدول الأعضاء في منطقة اليورو. Our currency rankings show that the most popular اليورو exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for عملات يورو is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find اليورو rates and a currency converter.
يعرف البنك المركزي في أوروبا باسم البنك المركزي الأوروبي (ECB) واعتبارًا من عام 2011، اعتمدت 17 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استخدام عملة اليورو. واليورو هو ثاني العملات تداولاً في سوق العملات الأجنبية حيث يتداول العديد من المؤسسات والأفراد عملة اليورو. ويطلق على اليورو أسماءً عديدة في مختلف دول أوروبا.
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مقدمة عن اليورو
مناطق اليورو الإضافية
قيمة العملات المحلية غير المستخدمة
|أسعار اليورو الثابتة الرسمية للدول المشاركة
|العملة القديمة (غير المستخدمة)
|التحويل من اليورو
|غير مستخدمة
|شلن نمساوي
|1 يورو = 13.7603 شلن نمساوي
|28 فبراير 2002
|فرنك بلجيكي
|1 يورو = 40.3399 فرنك بلجيكي
|28 فبراير 2002
|جنيه قبرصي
|1 يورو = 0.585274 جنيه قبرصي
|31 يناير 2008
|مارك ألماني
|1 يورو = 1.95583 مارك ألماني
|28 فبراير 2002
|كرون إستوني
|1 يورو = 15.6466 كرون إستوني
|15 يناير 2011
|بيزيتا إسبانية
|1 يورو = 166.386 بيزيتا إسبانية
|28 فبراير 2002
|ماركا فنلندية
|1 يورو = 5.94573 ماركا فنلندية
|28 فبراير 2002
|فرنك فرنسي
|1 يورو = 6.55957 فرنك فرنسي
|17 فبراير 2002
|دراخمة يونانية
|1 يورو = 340.750 دراخمة يونانية
|28 فبراير 2002
|جنيه أيرلندي
|1 يورو = 0.787564 جنيه أيرلندي
|9 فبراير 2002
|ليرا إيطالية
|1 يورو = 1936.27 ليرا إيطالية
|28 فبراير 2002
|فرنك لوكسمبورجي
|1 يورو = 40.3399 فرنك لوكسمبورجي
|28 فبراير 2002
|ليرا مالطية
|1 يورو = 0.429300 ليرا مالطية
|31 يناير 2008
|جلدر هولندي (فلورين)
|1 يورو = 2.20371 جلدر هولندي
|28 يناير 2002
|إسكودو برتغالي
|1 يورو = 200.482 إسكودو برتغالي
|28 فبراير 2002
|تولار سلوفيني
|1 يورو = 239.640 تولار سلوفيني
|14 يناير 2007
|كورونا سلوفاكية
|1 يورو = 30.1260 كورونا سلوفاكية
|17 يناير 2009
|ليرا فاتيكانية
|1 يورو = 1936.27 ليرا فاتيكانية
|28 فبراير 2002
|الكونا الكرواتية
|1 يورو = 7.53450 الكونا الكرواتية
|1 يناير 2023
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للتيسير على المستخدمين، ونظرًا لأن قيمة تلك العملات أصبحت مضبوطة بلا رجعة في مقابل اليورو كما هو مسرود أعلاه، يستمر محول العملات العالمي من XE في دعم تلك الوحدات حتى بعد سحب توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أغلب عملات اليورو الصادرة قابلة للتحويل ماديًا في مواقع خاصة لعدة أعوام. للاطلاع على التفاصيل، راجع الموقع الرسمي لليورو الموضح في قسم "الارتباطات ذات الصلة" أدناه.
وحدة العملة الأوروبية السابقة (ECU)
الهجاء وكتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة
الارتباطات ذات الصلة:
|Name
|اليورو
|Symbol
|€
|Minor unit
|1/100 = السنت
|Minor unit symbol
|cent
|Top EUR conversion
|EUR to USD
|Top EUR chart
|EUR to USD chart
|Nicknames
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Coins
|Freq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
|Bank notes
|Freq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
|Central bank
|البنك المركزي الأوروبي
|Users
الدول الأعضاء في منطقة اليورو, أندورا, النمسا, أزوريس, باليرس (جزر البليار), بلجيكا, جزر الكناري, قبرص, فنلندا, فرنسا, جيانا الفرنسية, الأقاليم الجنوبية الفرنسية, ألمانيا, اليونان, جوادالوب, هولندا, الكرسي المقدس (مدينة الفاتيكان), أيرلندا (أيير), إيطاليا, لوكسمبرج, جزر مادييرا, مالطا, موناكو, الجبل الأسود, هولندا, البرتغال, ريونيون, سان بيير وميكيلون, سان مارتن, سان مارينو, سلوفاكيا, سلوفينيا, إسبانيا, مدينة الفاتيكان (الكرسي المقدس), إستونيا, ليتوانيا, لاتفيا
الدول الأعضاء في منطقة اليورو, أندورا, النمسا, أزوريس, باليرس (جزر البليار), بلجيكا, جزر الكناري, قبرص, فنلندا, فرنسا, جيانا الفرنسية, الأقاليم الجنوبية الفرنسية, ألمانيا, اليونان, جوادالوب, هولندا, الكرسي المقدس (مدينة الفاتيكان), أيرلندا (أيير), إيطاليا, لوكسمبرج, جزر مادييرا, مالطا, موناكو, الجبل الأسود, هولندا, البرتغال, ريونيون, سان بيير وميكيلون, سان مارتن, سان مارينو, سلوفاكيا, سلوفينيا, إسبانيا, مدينة الفاتيكان (الكرسي المقدس), إستونيا, ليتوانيا, لاتفيا
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