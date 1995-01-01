eur
EUR - اليورو

The اليورو is the currency of الدول الأعضاء في منطقة اليورو. Our currency rankings show that the most popular اليورو exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for عملات يورو is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find اليورو rates and a currency converter.

Select a currency

يعرف البنك المركزي في أوروبا باسم البنك المركزي الأوروبي (ECB) واعتبارًا من عام 2011، اعتمدت 17 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استخدام عملة اليورو. واليورو هو ثاني العملات تداولاً في سوق العملات الأجنبية حيث يتداول العديد من المؤسسات والأفراد عملة اليورو. ويطلق على اليورو أسماءً عديدة في مختلف دول أوروبا.

مقدمة عن اليورو
في الأول من يناير عام 1999، قررت إحدى عشر دولة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي (EMU) التخلي عن عملاتها واعتماد عملة اليورو: النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا. كما انضمت مدينة الفاتيكان إلى هذا التحول. وتلتها اليونان في 1 يناير 2001، وسلوفينيا في 1 يناير 2007، ومالطا وقبرص في 1 يناير 2008، وسلوفاكيا في 1 يناير 2009.

مناطق اليورو الإضافية
اعتمدت كذلك أي منطقة كانت تستخدم عملات أي من الدول أعلاه عملة اليورو. يسري ذلك على مناطق أندورا وموناكو وجمهورية سان مارينو. كما يسري ذلك على أي أقاليم أو قطاعات أو مناطق تابعة أو تجمعات لدول منطقة اليورو مثل الأزوريس وجزر البليار وجزر الكناري وجزيرة أوروبا وجيانا الفرنسية وجوادالوب وخوان دي نوفا وجزر مادييرا ومارتينيك ومايوتي وريونيون وسان مارتين وسان بيير وميكيلون، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

قيمة العملات المحلية غير المستخدمة
بدأ توزيع أوراق النقد وعملات اليورو في الدول أعلاه بتاريخ 1 يناير 2002. في هذا الوقت، كان يتم تقييم كل التعاملات في هذه الدول باليورو، وتم سحب الأوراق والعملات المعدنية "القديمة" من هذه الدول تدريجيًا. يوضح الجدول أدناه التواريخ الدقيقة لتوقف التداول بكل عملة من العملات "القديمة" قانونيًا.

أسعار اليورو الثابتة الرسمية للدول المشاركة
العملة القديمة (غير المستخدمة) التحويل من اليورو غير مستخدمة
شلن نمساوي 1 يورو = 13.7603 شلن نمساوي 28 فبراير 2002
فرنك بلجيكي 1 يورو = 40.3399 فرنك بلجيكي 28 فبراير 2002
جنيه قبرصي 1 يورو = 0.585274 جنيه قبرصي 31 يناير 2008
مارك ألماني 1 يورو = 1.95583 مارك ألماني 28 فبراير 2002
كرون إستوني 1 يورو = 15.6466 كرون إستوني 15 يناير 2011
بيزيتا إسبانية 1 يورو = 166.386 بيزيتا إسبانية 28 فبراير 2002
ماركا فنلندية 1 يورو = 5.94573 ماركا فنلندية 28 فبراير 2002
فرنك فرنسي 1 يورو = 6.55957 فرنك فرنسي 17 فبراير 2002
دراخمة يونانية 1 يورو = 340.750 دراخمة يونانية 28 فبراير 2002
جنيه أيرلندي 1 يورو = 0.787564 جنيه أيرلندي 9 فبراير 2002
ليرا إيطالية 1 يورو = 1936.27 ليرا إيطالية 28 فبراير 2002
فرنك لوكسمبورجي 1 يورو = 40.3399 فرنك لوكسمبورجي 28 فبراير 2002
ليرا مالطية 1 يورو = 0.429300 ليرا مالطية 31 يناير 2008
جلدر هولندي (فلورين) 1 يورو = 2.20371 جلدر هولندي 28 يناير 2002
إسكودو برتغالي 1 يورو = 200.482 إسكودو برتغالي 28 فبراير 2002
تولار سلوفيني 1 يورو = 239.640 تولار سلوفيني 14 يناير 2007
كورونا سلوفاكية 1 يورو = 30.1260 كورونا سلوفاكية 17 يناير 2009
ليرا فاتيكانية 1 يورو = 1936.27 ليرا فاتيكانية 28 فبراير 2002
الكونا الكرواتية 1 يورو = 7.53450 الكونا الكرواتية 1 يناير 2023

للتيسير على المستخدمين، ونظرًا لأن قيمة تلك العملات أصبحت مضبوطة بلا رجعة في مقابل اليورو كما هو مسرود أعلاه، يستمر محول العملات العالمي من XE في دعم تلك الوحدات حتى بعد سحب توزيعها. بالإضافة إلى ذلك، ستكون أغلب عملات اليورو الصادرة قابلة للتحويل ماديًا في مواقع خاصة لعدة أعوام. للاطلاع على التفاصيل، راجع الموقع الرسمي لليورو الموضح في قسم "الارتباطات ذات الصلة" أدناه.

وحدة العملة الأوروبية السابقة (ECU)
اليورو ليس مماثلاً لوحدة العملة الأوروبية السابقة (أو "ECU")، والتي كان يتم سردها في خدماتنا بوصفها "XEU". كانت وحدة ECU بمثابة "سلة" عملات نظريًا وليست عملة في حد ذاتها كما لم يتم إصدار أي أوراق نقدية أو عملات "ECU" مطلقًا. وفي مقابل أي سعر، تم استبدال وحدة ECU باليورو الذي يمثل عملة حقيقية.

الهجاء وكتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة
ملاحظة عن الهجاء وكتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة: الهجاء الرسمي لوحدة EUR باللغة الإنجليزية هو "euro"، بكتابة حرف "e" صغيرًا؛ إلا أن الكتابة السائدة هي "Euro"، بكتابة حرف "E" كبيرًا. ونظرًا لأن أسماء العملات الأخرى تكتب بأحرف كبيرة في الاستخدام العام، يساعد ذلك في تفرقة الاسم "Euro" والذي يعني عملة EUR عن الصفة الأكثر شيوعًا "euro" والتي تعني أي شيء له صلة ولو بعيدة بأوروبا. وهذا يتعلق على وجه الخصوص بالتسويق والإعلان حيث يكون شائعًا قراءة عبارات مثل "قم بتجربة Goop الجديد™؛ جل الشعر بطراز أوروبي حقيقي!" إلا أن هذا الإزعاج اللغوي كان دقيقًا حتى لمتحدثي اللغة الإنجليزية الأصليين. كما أنه من المهم ملاحظة أن الهجاء الرسمي لاسم أو وحدة EUR يختلف في الكثير من اللغات وهذا قد يتصادف أو لا يتصادف مع الاستخدام العام. وهذا يتضمن: Ege (الفنلندية) وEumeln (الألمانية) وLeru (الإسبانية) وNeuro (الإيطالية) وQuid (الإنجليزية الأيرلندية) وTeuro (الألمانية).

الارتباطات ذات الصلة:
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول EUR، نشجعك على زيارة الارتباطات أدناه، بخاصة البنك المركزي الأوروبي. تشتمل هذه المواقع على أخبار حديثة عن اليورو إلى جانب موضوعات مثل التنفيذ والهجاء والتشريع وغيرها الكثير.

اليورو Stats

Nameاليورو
Symbol
Minor unit1/100 = السنت
Minor unit symbolcent
Top EUR conversionEUR to USD
Top EUR chartEUR to USD chart

اليورو Profile

NicknamesEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
CoinsFreq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
Bank notesFreq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
Central bankالبنك المركزي الأوروبي
Users
الدول الأعضاء في منطقة اليورو, أندورا, النمسا, أزوريس, باليرس (جزر البليار), بلجيكا, جزر الكناري, قبرص, فنلندا, فرنسا, جيانا الفرنسية, الأقاليم الجنوبية الفرنسية, ألمانيا, اليونان, جوادالوب, هولندا, الكرسي المقدس (مدينة الفاتيكان), أيرلندا (أيير), إيطاليا, لوكسمبرج, جزر مادييرا, مالطا, موناكو, الجبل الأسود, هولندا, البرتغال, ريونيون, سان بيير وميكيلون, سان مارتن, سان مارينو, سلوفاكيا, سلوفينيا, إسبانيا, مدينة الفاتيكان (الكرسي المقدس), إستونيا, ليتوانيا, لاتفيا

Why are you interested in EUR?

I want to...

Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to EUR email updatesGet EUR rates on my phoneGet a EUR currency data API for my business

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٧٣٢٧
GBP / EUR١٫١٨٠٩٥
USD / JPY١٦١٫٤٢٤
GBP / USD١٫٢٦٧٤٩
USD / CHF٠٫٩٠٣٨٩٠
USD / CAD١٫٣٦٩٧٣
EUR / JPY١٧٣٫٢٥٢
AUD / USD٠٫٦٦٦٢٩٦

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜