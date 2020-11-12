محوّل العملات مِن XE

مرحبًا بك مع أداة العملات الأكثر موثوقية في العالم.

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 $
نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،

آخر أسعار لصرف العملات مِن XE

المبلغ
1

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد

أدوات Xe Currency

أسعار سابقة لصرف العملات
حاسبة مصاريف السفر
تحديثات العملات بالبريد الإلكتروني
المزيد من الأدوات

يوصي بها أكثر من 40,000 عميل موثَّق

'Great'
Based on 0 reviews
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings

تحديثات يومية للسوق تصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني مباشرة

التسجيل

التفاصيل الكاملة للعملات

The Original Currency Exchange Rates Calculator

Since 1995, the Xe Currency Converter has provided free mid-market exchange rates for millions of users. Our latest currency calculator is a direct descendent of the fast and reliable original "Universal Currency Calculator" and of course it's still free! Learn more about Xe, our latest money transfer services, and how we became known as the world's currency data authority.