هيئة العملة الموثوق بها على مستوى العالم

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نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،

كيف يمكن إرسال الأموال من خلال إكس إي (Xe) (1)

1. أنشيء حسابًا

لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، وكل ما تحتاج إليه هو عنوان بريد إلكتروني.

2. أدخل التفاصيل

أضف بيانات المستلم (وتشمل عنوانه وحسابه المصرفي/رقم IBAN، ورمز Swift/BIC) وبيانات الدفع.

3. تأكيد وإرسال

تحقق من صحة بيانات العملات والمبلغ، واحصل على تاريخ التسليم المتوقع، ثم نفِّذ تحويل الأموال!


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آخر أسعار لصرف العملات مِن XE

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

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