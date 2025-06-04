- Home
- مُحوِّل العملات - أسعار الصرف لحظة بلحظة | إكس إي (Xe)
واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات الأكثر موثوقية في العالم
بفضل خبرتنا التي تزيد عن 30 عاماً في مجال العملات الأجنبية والعملات، توفر واجهة برمجة التطبيقات لبيانات العملات لدينا بيانات صرف عملات فورية ودقيقة وموثوقة لمئات العملات العالمية. تحصل Xe على أسعارها الخاصة من مزودي البيانات المالية، والبنوك طيبة السمعة مباشرة.
بيانات فورية ودقيقة وموثوقة لأكثر من 220 عملة عالمية في الوقت الفعلي
تتكامل الواجهة البرمجية لبيانات العملات من Xe مع أكثر من 100 مصدر عالمي مرموق. وهذا يتيح لنا تقديم البيانات الأكثر دقة وحداثة. نقوم باكتشاف أي أخطاء وتصفيتها بشكل ديناميكي، مما يوفر لك واجهة برمجة تطبيقات عملات وبيانات يمكنك الاعتماد عليها.
تنفيذ بسيط وسريع
تم تصميم واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات الخاصة بنا للمطورين. نحن نجعل من السهل توصيله ببرنامجك الحالي. ستحصل على حزم SDK ل Java و NodeJS و PHP و Python.
أدوات تحويل العملات وأسعارها
احصل على أكثر من مجرد بيانات مباشرة. يوفر XECD أسعارًا تاريخية، ومتوسطات شهرية، وتقلبات العملات، والقدرة على إضافة هامش قابل للتخصيص على الأسعار.
أكثر من 220 عملة ومعادن وعملات رقمية ومشفرة
تقدم واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات الخاصة بنا المئات من العملات العالمية، والمعادن الثمينة، والعملات الرقمية المختارة، وأسعار دقيقة للبنوك المركزية.
معدلات دقيقة وموثوقة وحديثة ومحدثة
اطلع على الأسعار المُحدّثة كل 60 ثانية. مع خلاط العملات لدينا، تضمن Xe أن واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات لدينا تحتوي على أدق الأسعار العالمية.
واجهة برمجة تطبيقات قوية وقابلة للتطوير لبيانات العملات
تُستخدم واجهة برمجة تطبيقات Xe لبيانات العملات من قِبل آلاف الشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 في جميع المجالات. مع واجهة برمجة تطبيقات تحويل العملات الأجنبية الخاصة بنا، ستحصل على توافر مضمون وأحجام قابلة للتطوير واستجابات في غضون أجزاء من الثانية. يمكنك دمجه بسهولة مع برامجك الحالية، بما في ذلك Microsoft Dynamics وOracle وSage وSAP وغيرها.
وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API)
وثائقنا المفصّلة لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالعملة مليئة بالتعليمات البسيطة وأمثلة التعليمات البرمجية لسهولة التنفيذ.
دليل البدء السريع غير الفني - اختبر قيادة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا من خلال الإصدار التجريبي المجاني
المواصفات الفنية PDF - واجهة برمجة تطبيقات JSON قوية مصممة للمطورين
Currency Data Swagger - الوصول إلى SDK من جانب العميل والخادم
مستودع GitHub لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا - احصل على أقصى استفادة من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ببيانات العملات لدينا
توفر واجهة برمجة تطبيقات Xe لبيانات العملات من Xe أسعار صرف موثوقة لاحتياجات أعمالك. حدد عدد مرات تحديثات الأسعار وعدد طلبات أسعار واجهة برمجة التطبيقات (API) شهرياً.
إذا كانت الخطط أدناه لا تلبي احتياجاتك، اتصل بنا.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
كن شريكاً معنا
نحن نبحث عن بائعي برمجيات وخدمات احترافية في مجال تكنولوجيا المعلومات وشركاء الإحالة للشراكة معنا والاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا لإنشاء منتجات وخدمات مبتكرة.
توفر الشراكة مع Xe Currency Data بنية تحتية قوية، وواجهة برمجة تطبيقات موثقة جيداً، وفرص إعادة التوزيع، وفرصاً للعلامات التجارية المشتركة وبرامج الإحالة.
بائعو المنتجات المستقلون
تُعد واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا حلاً رائعاً لبائعي البرامج المستقلين الذين يتطلعون إلى دمج بيانات أسعار صرف العملات في المنتجات. استخدم XECD للوصول إلى الأسعار المباشرة والبيانات التاريخية وغير ذلك الكثير. هذا يحسن منتجاتك ويوفر قيمة أكبر لعملائك.
خدمات تكنولوجيا المعلومات الاحترافية
إن XECD سهل الاستخدام، ولكن قد تحتاج بعض الشركات إلى المساعدة في التكامل والتخصيص والجوانب التقنية الأخرى. من خلال الشراكة معنا، يمكنك أن تقدم لعملائك حلاً شاملاً يتضمن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا وخبراتك.
الإحالات
انضم إلى برنامج الإحالة الخاص بنا للحصول على فرص إيرادات إضافية. احصل على عمولة على كل إحالة ناجحة ترسلها إلينا. كما نقدم أيضاً فرص العلامات التجارية المشتركة، والتي تتيح لك الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا تحت علامتك التجارية.
دمج واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات من Xe
في Xe، نحن ملتزمون بتقديم دعم عالي الجودة. يسعدنا تخصيص حزمة واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات لتناسب حالة الاستخدام الفريدة لشركتك. إذا كنت مهتماً بالشراكة مع Xe، اتصل بنا.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الأسئلة الشائعة.
تبحث Xe دائماً عن أفكار جديدة حول كيفية مشاركة بيانات عملتنا الموثوق بها عالمياً. أما زلت بحاجة إلى المساعدة؟ اتصل بنا +1 416 214-214-5606 - الخيار 1
واجهة البرامج API لبيانات العملة
تُعد واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات من Xe أداة سهلة الاستخدام للمطورين توفر بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأسعار الصرف لأكثر من 220 عملة من أكثر من 100 مصدر عالمي. قم بتطبيق XECD للحصول على إمكانية الوصول إلى الأسعار التاريخية، والمتوسطات الشهرية، وتقلبات العملة.
واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات الخاصة بنا هي واجهة برمجة تطبيقات (API) يمكنك الاعتماد عليها، حيث تسحب الأسعار من أكثر من 100 مصدر مالي وبنك مركزي. نقوم باكتشاف أي أخطاء وتصفيتها، ونقوم بتحديث بيانات سعر الصرف كل 60 ثانية للحصول على أحدث المعلومات.
يمكن أن تختلف الميزات الإضافية باختلاف الباقة التي تقدمها. جميع واجهات برمجة التطبيقات XECD لديها:
أسعار الصرف الآنية والتاريخية
المتوسطات الشهرية
بيانات تقلبات أسعار العملات
استعلامات الإطار الزمني
ميزات الهامش والتسعير القابلة للتخصيص
لجعل عملية التكامل بسيطة قدر الإمكان بالنسبة لك، توفر Xe حزم SDKs في Java و NodeJS و PHP و Python. كما نوفر أيضًا وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات مثل دليل البدء السريع غير التقني، وملف PDF للمواصفات الفنية، ومستودع GitHub.
واجهة برمجة تطبيقات Xe قابلة للتطوير ويمكن دمجها مع منصات مثل Microsoft Dynamics وOracle وSage Intacct وSAP وغيرها. اعتمادًا على الحزمة الخاصة بك، تعمل واجهة برمجة تطبيقات بيانات العملات مع تطبيقات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء وتطبيقات SaaS.
نعم! تقدم Xe نسخة تجريبية مجانية حتى تتمكن من استكشاف إمكانيات واجهة برمجة التطبيقات (API) ومعرفة كيف تتناسب مع بيئة برنامجك. جرّبها بنفسك، دون التزام، قبل اختيار الباقة.