تُستخدم واجهة برمجة تطبيقات Xe لبيانات العملات من قِبل آلاف الشركات، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 في جميع المجالات. مع واجهة برمجة تطبيقات تحويل العملات الأجنبية الخاصة بنا، ستحصل على توافر مضمون وأحجام قابلة للتطوير واستجابات في غضون أجزاء من الثانية. يمكنك دمجه بسهولة مع برامجك الحالية، بما في ذلك Microsoft Dynamics وOracle وSage وSAP وغيرها.