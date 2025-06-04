رموز SWIFT/BIC
ابحث عن رمز SWIFT/BIC الذي تحتاجه باستخدام أداة البحث البسيطة عن رمز SWIFT. ابحث حسب البلد أو اسم البنك أو المدينة للحصول على رموز دقيقة للتحويلات المالية الدولية.
ما هو رمز SWIFT/BIC؟
رمز سويفت، المعروف أيضًا باسم BIC، هو مُعرِّف مصرفي دولي يُستخدم لضمان وصول أموالك إلى وجهتها الصحيحة عند إرسالها أو استلامها عبر الحدود. يُحدد هذا الرمز البنوكَ بالتحديد المؤسسة المالية المُشاركة في عملية التحويل، مما يُساعد على ضمان تسليم المدفوعات الدولية بأمان ودقة.
تنسيق رمز SWIFT/BIC
يتكون رمز SWIFT/BIC من 8 إلى 11 حرفًا، وهو يُحدد بنكًا وفرعًا محددين في أي مكان في العالم. لكل جزء من الرمز معنى:
رمز البنك (AAAA): 4 أحرف تُمثل البنك - وغالبًا ما يكون اختصارًا لاسمه.
رمز الدولة (BB): حرفان يُشيران إلى البلد الذي يقع فيه البنك.
رمز الموقع (CC): حرفان (أحرف أو أرقام) يُشيران إلى المقر الرئيسي أو المنطقة للبنك.
رمز الفرع (123): 3 أرقام تُحدد فرعًا مُحددًا. إذا كان هذا القسم "XXX"، فهو يُشير إلى المقر الرئيسي للبنك.
مثال على رمز SWIFT
متى تحتاج إلى رمز SWIFT/BIC؟
قد تحتاج إلى رمز SWIFT/BIC عند إرسال أو استلام الأموال دوليًا. فهو يُساعد في توجيه التحويل إلى البنك والفرع الصحيحين. قد تتطلب بعض الدول أيضًا تفاصيل إضافية، مثل رقم IBAN أو رمز البنك المحلي، حسب الوجهة.
أين يمكنني العثور على رمز SWIFT/BIC الخاص بي؟
يمكنك عادةً العثور على رمز SWIFT/BIC الخاص بك في حسابك المصرفي عبر الإنترنت، أو في كشف حسابك المصرفي، أو على موقع البنك الإلكتروني. كما يمكنك استخدام أداة البحث عن رمز SWIFT/BIC للبحث عن الرمز الصحيح للبنك والفرع.
الأسئلة الشائعة حول رمز SWIFT/BIC
رمز سويفت هو مُعرّف فريد يُستخدم لتعريف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم عند إجراء التحويلات المالية الدولية. ويرمز سويفت إلى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. تضمن هذه الرموز توجيه المدفوعات إلى البنك والبلد الصحيحين. يتكون رمز سويفت عادةً من 8 أو 11 حرفًا، ويتضمن معلومات عن البنك والبلد والموقع، وأحيانًا فرعًا محددًا.
رمز BIC، أو رمز مُعرِّف البنك، هو نفسه رمز SWIFT. ويُستخدم لتحديد بنك مُحدد عند إجراء التحويلات الدولية. في حين أن بعض الدول أو البنوك تستخدم مصطلح "BIC" بينما تستخدم دول أخرى مصطلح "رمز SWIFT"، فإن كلاهما يشير إلى نفس صيغة الرمز ويخدمان نفس الغرض، وهو ضمان وصول الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
تساعد رموز سويفت البنوك على التواصل بأمان ودقة أثناء التحويلات المالية الدولية. عند إرسال الأموال إلى الخارج، يستخدم بنكك رمز سويفت الخاص بالمستلم لتحديد البنك المستلم وموقعه. يتضمن كل رمز:
رمز البنك (4 أحرف)
رمز الدولة (حرفان)
رمز الموقع (حرفان أو رقمان)
رمز الفرع (3 أحرف اختياري)
يضمن هذا النظام العالمي توجيه دفعتك بكفاءة وأمان إلى وجهتها الصحيحة.
لا يوجد فرق وظيفي بين رمز سويفت ورمز BIC. يُستخدم المصطلحان بالتبادل. يشير "سويفت" إلى الشبكة الدولية (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) التي طورت النظام وأدارته. أما "BIC" فيشير إلى رمز تعريف البنك، وهو المصطلح الرسمي للرمز نفسه. وسواءً سُمّيا سويفت أو BIC، فهما يعنيان الشيء نفسه.
يُحدد رمز سويفت البنك، بينما يُحدد رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الحساب الفردي داخل ذلك البنك. تضمن رموز سويفت وصول الأموال إلى المؤسسة الصحيحة، بينما تضمن أرقام IBAN وصولها إلى الحساب الصحيح. بالنسبة للتحويلات الدولية، وخاصةً داخل أوروبا، ستحتاج غالبًا إلى كليهما لإتمام المعاملة بنجاح.
يُستخدم رمز سويفت للتحويلات المالية الدولية، وهو يُحدد البنك والفرع المُستقبِل للدفعة في أي مكان حول العالم. في المقابل، يُستخدم رقم التوجيه للتحويلات المحلية داخل الولايات المتحدة، وهو يُحدد المؤسسة المالية المُشاركة في المعاملة. تتكون رموز سويفت من 8 إلى 11 حرفًا أبجديًا رقميًا، بينما تتكون أرقام التوجيه من 9 أرقام. باختصار، تُستخدم رموز سويفت للتحويلات العالمية، بينما تُستخدم أرقام التوجيه للمدفوعات داخل الولايات المتحدة.
يُستخدم رمز سويفت للتحويلات المالية الدولية، ويحدد البنك والفرع المُستقبِل للأموال حول العالم. أما رمز الفرز، فيُستخدم للمدفوعات المحلية داخل المملكة المتحدة وأيرلندا، ويساعد في توجيه المدفوعات إلى البنك والفرع المعنيين محليًا. تتكون رموز سويفت من 8 إلى 11 حرفًا أبجديًا رقميًا، بينما تتكون رموز الفرز من 6 أرقام. باختصار، تُستخدم رموز سويفت للتحويلات العالمية، بينما تُستخدم رموز الفرز للمعاملات المحلية في المملكة المتحدة وأيرلندا.
ليس دائمًا. تستخدم بعض البنوك رمز سويفت واحدًا (عادةً ما تنتهي رموز المكتب الرئيسي بـ XXX) لجميع فروعها. بينما تُخصص بنوك أخرى رموز سويفت فريدة لكل فرع، وغالبًا ما تتضمن الأحرف الثلاثة الأخيرة المحددة. إذا قدّم المستلم رمزًا خاصًا بالفرع، فمن الأفضل استخدامه، فقد يُسهّل ذلك معالجة الدفعة أو يضمن وصولها إلى الموقع الصحيح بشكل أسرع.
لاستخدام أداة البحث عن رمز SWIFT، ما عليك سوى إدخال بلدك واسم بنكك للبدء. إذا كنت تعرف المدينة، يمكنك إضافتها لتضييق نطاق البحث، ولكن هذا ليس ضروريًا. بعد العثور على رمز SWIFT/BIC الصحيح، استخدمه في تحويلك الدولي لضمان وصول أموالك إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
