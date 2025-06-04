يُستخدم رمز سويفت للتحويلات المالية الدولية، وهو يُحدد البنك والفرع المُستقبِل للدفعة في أي مكان حول العالم. في المقابل، يُستخدم رقم التوجيه للتحويلات المحلية داخل الولايات المتحدة، وهو يُحدد المؤسسة المالية المُشاركة في المعاملة. تتكون رموز سويفت من 8 إلى 11 حرفًا أبجديًا رقميًا، بينما تتكون أرقام التوجيه من 9 أرقام. باختصار، تُستخدم رموز سويفت للتحويلات العالمية، بينما تُستخدم أرقام التوجيه للمدفوعات داخل الولايات المتحدة.