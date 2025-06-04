قد يؤدي استخدام رمز سويفت خاطئ إلى تأخير أو رفض التحويلات، أو في بعض الحالات، إرسال الأموال إلى المؤسسة المالية غير الصحيحة. في حال رفض الدفعة، قد تُعاد إلى المُرسِل، وغالبًا ما يُضاف إلى ذلك رسوم إضافية. أما في حال وصول الأموال إلى البنك غير الصحيح، فقد يستغرق استردادها وقتًا طويلاً وقد يُحمّلك رسوم استرداد. يُرجى دائمًا التحقق من رمز سويفت جيدًا مع مصرفك أو المُستلِم قبل تأكيد التحويل، خاصةً للمدفوعات الكبيرة أو العاجلة.