ما هو رمز SWIFT/BIC؟
رمز سويفت، المعروف أيضًا باسم BIC، هو مُعرِّف مصرفي دولي يُستخدم لضمان وصول أموالك إلى وجهتها الصحيحة عند إرسالها أو استلامها عبر الحدود. يُحدد هذا الرمز البنوكَ بالتحديد المؤسسة المالية المُشاركة في عملية التحويل، مما يُساعد على ضمان تسليم المدفوعات الدولية بأمان ودقة.
لماذا أحتاج إلى رمز SWIFT/BIC؟
ستحتاج عادةً إلى رمز SWIFT/BIC عند إرسال أو استلام التحويلات الدولية، إذ يُساعدك هذا الرمز على تحديد المؤسسة المالية الصحيحة وتوجيه الدفعة بأمان. مع ذلك، لا تتطلب جميع التحويلات الدولية رمزًا كهذا، فقد تستخدم بعض الدول أو طرق الدفع بدائل مثل أرقام IBAN أو أرقام التوجيه أو رموز المقاصة الوطنية.
هل يوجد لدى بنكي أكثر من رمز SWIFT؟
لدى العديد من البنوك رموز سويفت متعددة، وخاصةً البنوك الكبرى التي لها فروع في مدن مختلفة. بعض البنوك تستخدم رمز سويفت عالميًا واحدًا، بينما تُخصص بنوك أخرى رموزًا فريدة لفروع محددة لتسهيل توجيه المدفوعات الدولية بدقة أكبر.
الأسئلة الشائعة
يُستخدم رمز سويفت لتحديد هوية بنك أو مؤسسة مالية محددة عند إرسال أو استلام الأموال عبر الحدود. وهو بمثابة عنوان دولي لبنكك، مما يساعد على توجيه تحويلاتك بأمان ودقة عبر النظام المصرفي العالمي. مع أن رمز سويفت لا يشترط في جميع طرق التحويل أو الدول، إلا أنه غالبًا ما يكون ضروريًا عند إجراء التحويلات البنكية التقليدية عبر البنوك. يُقلل توفير رمز سويفت الصحيح من خطر التأخير أو الرفض أو توجيه المدفوعات بشكل خاطئ.
يعتمد ذلك على البنك. بعض البنوك تستخدم رمز سويفت عالميًا واحدًا لجميع فروعها، بينما تُخصص بنوك أخرى رموزًا فريدة لفروع أو أقسام محددة، خاصةً في المدن الكبرى أو لحسابات الشركات. إذا كان لدى فرعك رمز سويفت خاص، فمن الأفضل استخدامه، إذ قد يُسرّع المعالجة ويُحسّن دقة التتبع. إذا لم يكن كذلك، فعادةً ما يكون رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي للبنك بديلاً موثوقًا.
يمكنك العثور على رمز سويفت الخاص بفرعك بعدة طرق:
أدوات بحث مثل تلك الموجودة في هذه الصفحة
منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث تتوفر عادةً تفاصيل التحويلات الدولية
كشوف الحسابات المصرفية أو المراسلات الرسمية
دعم العملاء في فرعك أو عبر خط المساعدة الرئيسي للبنك. إذا لم يكن لدى فرعك رمز سويفت فريد، فقد يطلب منك البنك استخدام
رمز عام أو رمز المكتب الرئيسي بدلاً من ذلك.
قد يؤدي استخدام رمز سويفت خاطئ إلى تأخير أو رفض التحويلات، أو في بعض الحالات، إرسال الأموال إلى المؤسسة المالية غير الصحيحة. في حال رفض الدفعة، قد تُعاد إلى المُرسِل، وغالبًا ما يُضاف إلى ذلك رسوم إضافية. أما في حال وصول الأموال إلى البنك غير الصحيح، فقد يستغرق استردادها وقتًا طويلاً وقد يُحمّلك رسوم استرداد. يُرجى دائمًا التحقق من رمز سويفت جيدًا مع مصرفك أو المُستلِم قبل تأكيد التحويل، خاصةً للمدفوعات الكبيرة أو العاجلة.
يتكون رمز SWIFT القياسي من 8 أو 11 حرفًا، ويتبع الهيكل التالي:
رمز البنك (4 أحرف): يُعرّف البنك.
رمز الدولة (حرفان): يُشير إلى البلد الذي يقع فيه البنك.
رمز الموقع (حرفان): يُشير إلى المدينة أو المنطقة.
رمز الفرع (3 أحرف، اختياري): يُعرّف فرعًا مُحددًا.
إذا كان الرمز مكونًا من 8 أحرف فقط، فعادةً ما يُشير إلى المكتب الرئيسي للبنك.
