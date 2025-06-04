رمز SWIFT لـ USAA في the United States

رمز سويفت الرئيسي لبنك USAA في the United States هو UFSBUS44XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في the United States، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب USAA في the United States، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام UFSBUS44XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.