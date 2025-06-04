المنصات المحاسبية

تندمج Xe بسلاسة في أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات الرائدة مثل Microsoft Dynamics 365 وSage Intacct، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المدمج إلى المدفوعات العالمية من داخل الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. ومع واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة بنا، يمكن لأي نظام أساسي للحسابات الدائنة أن يقدم نفس التجربة المبسطة. لا يوجد تصدير للملفات، ولا بوابات، فقط مدفوعات سريعة وسلسة وآمنة.