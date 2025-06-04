- Home
تبسيط المدفوعات في منصتك
أطلق العنان لقوة Xe في منصتك لتبسيط كيفية إجراء أعمالك للمدفوعات من خلال واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات المرنة، وحلول تخطيط موارد المؤسسات المدمجة، وأدوات بيانات العملات المشهورة عالمياً.
المدفوعات العالمية المبسطة
تقديم مدفوعات سلسة وعابرة للحدود ضمن رحلة العميل. من خلال واجهة برمجة التطبيقات الحديثة والمرنة الخاصة بنا، يمكنك تضمين مدفوعات Xe العالمية مباشرةً في أي منصة يعتمد عليها فريقك المالي، مما يتيح لك الدفع للموردين والموظفين بنقرة زر واحدة.
عملية دفع سلسة
تتيح لك Xe سير عمل واحد سلس وآمن للمدفوعات داخل منصتك الخاصة. لا مزيد من تصدير الملفات أو تسجيل الدخول إلى بوابات خارجية. ولأنه مصمم للأعمال، فهو مزود بميزات ذكية مثل التحقق المدمج من الصحة والتحقق من الامتثال المدمج الذي يكتشف الأخطاء قبل أن تكلفك.
البيانات والتقارير المحسّنة
قم بأتمتة إعداد التقارير، وتحسين الدقة، وإزالة العمل اليدوي من أنظمتك المالية باستخدام مدفوعات Xe العالمية وموجزات بيانات العملات الحية المدمجة في نظامك الأساسي.
لماذا تختار الشركات Xe
لا مزيد من البوابات المعقدة
استبدل البوابات العتيقة التي عفا عليها الزمن بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، مع كل ما تحتاجه في مكان واحد.
الثقة في كل معاملة
تتم حماية أموالك من خلال الحماية المُنظَّمة والشركاء الماليين من الدرجة الأولى والأمان على مستوى المؤسسات، حتى تتمكن من نقل أموالك بكل ثقة.
مدعومة بالقوة والثبات
Xe هي جزء من شركة Euronet، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك ومدرجة في بورصة ناسداك وتتمتع بدرجة استثمارية عالية في مجال الأمن والامتثال والحوكمة المؤسسية.
الدعم في الإعداد وما بعده
يمنحك Xe إمكانية الوصول إلى الدعم الفني المخصص والخبراء في مجال المدفوعات، حتى تتمكن من الإعداد بسرعة وحل أي مشاكل بسهولة، في أي وقت تحدث فيه.
حلول مصممة للمؤسسات العالمية
المنصات المحاسبية
تندمج Xe بسلاسة في أنظمة المحاسبة وتخطيط موارد المؤسسات الرائدة مثل Microsoft Dynamics 365 وSage Intacct، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول المدمج إلى المدفوعات العالمية من داخل الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. ومع واجهة برمجة التطبيقات المرنة الخاصة بنا، يمكن لأي نظام أساسي للحسابات الدائنة أن يقدم نفس التجربة المبسطة. لا يوجد تصدير للملفات، ولا بوابات، فقط مدفوعات سريعة وسلسة وآمنة.
الموارد
دعنا نتحدث
سواء أكنت تتطلع إلى تضمين المدفوعات في نظامك الأساسي، أو تحسين بيانات العملات الأجنبية وإعداد التقارير الخاصة بك، أو مجرد إيجاد طرق لتبسيط عملية المدفوعات الخاصة بك، فنحن هنا لمساعدتك. تواصل مع فريقنا لبدء المحادثة.