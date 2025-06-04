- Home
تمكين الشركات من جميع الأحجام
واجهة برمجة التطبيقات للمدفوعات للمعاملات العالمية
ادمج واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات مباشرةً في منصتك لإجراء مدفوعات دولية آمنة وفعالة. بصفتنا أحد حلول واجهة برمجة التطبيقات (API) الرائدة في مجال الدفع للشركات، تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على تبسيط المعاملات عبر الحدود، مما يوفر لك الوقت والمال.
موثوق بها من قِبل رواد الصناعة العالمية
انضم إلى الشركات في جميع أنحاء العالم التي تعتمد على Xe في إجراء تحويلات مالية آمنة وسريعة وموثوقة.
أرسل الأموال إلى أكثر من 220 بلداً باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Xe
نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهدافها من خلال تبسيط المدفوعات الدولية. من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات مباشرةً في منصتك الأساسية، يمكنك إرسال المدفوعات إلى أكثر من 220 دولة، وتوفير الرسوم المصرفية، والاستفادة من أسعار الصرف التنافسية.
بالنسبة لعملائك وشركائك، إنها طريقة ممتازة لزيادة الإيرادات من خلال تقديم خيارات دفع دولية على منصتك.
تكامل بسيط للمطورين
نحن نوفر الأدوات والموارد التي تسهِّل على فريقك دمج واجهة برمجة تطبيقات Xe Payments.
بيئة الحماية
تتيح لك بيئة الحماية الخاصة بنا اختبار عمليات التكامل دون التأثير على البيانات المباشرة أو الأنظمة المصرفية.
مستندات واجهة برمجة التطبيقات للمطورين
تحتوي مستندات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على تعليمات سهلة المتابعة وأمثلة برمجية لتبسيط تنفيذ المطورين.
دعم العملاء
بمجرد أن تقوم بالإعداد، سنخصص لك مدير حساب لمساعدتك في الإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديك.
صناعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والسفر
مزايا واجهة برمجة التطبيقات (API) للمدفوعات لأعمالك
إرسال الأموال إلى أكثر من 220 دولة: قم بتمكين المدفوعات العالمية مباشرةً من منصتك مما يوفر الراحة لك ولعملائك.
تكامل سلس: قم بدمج واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات الخاصة بنا بسهولة في منصتك لإنشاء حلول تحافظ على عودة عملائك.
أسعار صرف تنافسية: استفد من أسعار الصرف التنافسية التي نقدمها لتحويل الأموال كلما تطلبت أعمالك ذلك.
إيرادات إضافية: أطلق العنان للفرص مع خيارات الدفع الدولية.
واجهة برمجة تطبيقات API قوية للمساعدة في أتمتة مدفوعاتك
معاملات دقيقة: اجعل عملاءك سعداء بالمعاملات السريعة والآمنة والخالية من الأخطاء التي تقضي على مخاطر المعالجة اليدوية.
أتمتة الفواتير: قم بتبسيط إدارة الفواتير الخارجية من خلال إنشاء الفواتير وإرسالها ومعالجة الدفع وتتبعها تلقائياً.
المدفوعات المصرفية المباشرة: أرسل الأموال مباشرةً إلى الحسابات المصرفية لمورديك للحصول على مدفوعات تجارية سريعة وخالية من المتاعب.
كيفية البدء باستخدام واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات
قم بتبسيط عمليات الدفع العالمية الخاصة بك في أربع خطوات بسيطة:
إنشاء حساب
اتصل بنا لإعداد حساب Xe Sandbox الخاص بك والاطلاع على حلولنا المختلفة.
اختبار ودمج
استخدم مستنداتنا الشاملة لاختبار واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات ودمجها مباشرةً في منتجاتك.
التحقق وبدء البث المباشر
راجع عملية الدمج للتأكد من أنها تعمل بسلاسة وأنك جاهز للإطلاق!
معالجة المدفوعات
وبمجرد تشغيلها، تعمل واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على أتمتة المعاملات، مما يوفر لك الوقت ويقلل من عبء العمل اليدوي.
مصمم لقابلية التوسع والموثوقية
اكتشف السبب في أن واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات هي الخيار الأفضل لتحويلات أعمالك العالمية:
قابل للتطوير
يدعم تصميم RESTful API الخاص بنا التطوير والاختبار والتوسع الفعال مع نمو أعمالك.
تأمين
تضمن ممارسات التشفير والأمان الرائدة في المجال حماية معاملاتك وبياناتك.
موثوقة
تقدم Xe، مدعومة بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال المدفوعات الدولية، نتائج دقيقة ويمكن الاعتماد عليها.
تواصل مع خبراء واجهة برمجة التطبيقات (API)
اتصل بنا اليوم لمناقشة احتياجاتك الخاصة. باستخدام واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات من Xe، يمكنك تبسيط معالجة المدفوعات العالمية، وخفض التكاليف، وتزويد عملائك بتجربة سلسة.
أسئلة واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات
تساعد واجهة برمجة تطبيقات المدفوعات من Xe الشركات على دمج إمكانات الدفع الدولية مباشرةً في منصتها الخاصة. فهو يتيح لك ولعملائك إجراء معاملات عالمية في الوقت الفعلي بأسعار صرف تنافسية ومعالجة موثوقة.
نعم لتبسيط عملية الدمج، نوفر أدوات وموارد مثل:
وثائق كاملة لواجهة برمجة التطبيقات (API) مع عينات من التعليمات البرمجية
بيئة رملية للاختبار الآمن
دعم مدير حساب مخصص لمدير حساب مخصص
لدمج واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات، اتبع هذه الخطوات الأربع البسيطة:
أنشئ حساب Xe واطلب الوصول إلى وضع الحماية.
استخدم الوثائق لاختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) ودمجها.
أكمل عملية التحقق وابدأ البث المباشر.
ابدأ معالجة المدفوعات العالمية الآلية!
تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمدفوعات لتتوافق مع أعمالك أثناء نموها. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة، تدعم واجهة برمجة التطبيقات للمدفوعات المعاملات ذات الحجم الكبير دون التضحية بأدائها.
نعم. تدعم واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات أتمتة الفواتير حتى تتمكن من إنشاء الفواتير وإرسالها ومعالجتها وتتبعها بكفاءة، كل ذلك داخل نظامك.
للتحدث إلى أحد الأشخاص بشأن الأسعار، اتصل بنا لمناقشة أفضل السبل التي يمكننا من خلالها تلبية احتياجاتك. سيتواصل معك أحد أعضاء فريق Xe لإيجاد الخطة التي تتوافق مع أهداف عملك.
للمساعدة في عملية التكامل، اتصل بمدير الحساب المخصص لك. سيكونون قادرين على تقديم المساعدة المتخصصة المرتبطة بالإعداد أو أي أسئلة إضافية قد تكون لديك.