نحن نساعد الشركات من جميع الأحجام على تحقيق أهدافها من خلال تبسيط المدفوعات الدولية. من خلال دمج واجهة برمجة تطبيقات Xe للمدفوعات مباشرةً في منصتك الأساسية، يمكنك إرسال المدفوعات إلى أكثر من 220 دولة، وتوفير الرسوم المصرفية، والاستفادة من أسعار الصرف التنافسية.



بالنسبة لعملائك وشركائك، إنها طريقة ممتازة لزيادة الإيرادات من خلال تقديم خيارات دفع دولية على منصتك.