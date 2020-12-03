رسومات عملات إكس إي البيانية

يُمكِنُكَ باستخدام هذه الأداة المريحة لمراجعة تاريخ بيانات السوق وتحليل اتجاهات الأسعار لأي زوج من العملات. جميع الرسومات البيانية تفاعلية، ومستمدة من أسعار السوق المتوسط، وهي متاحة لفترات تصل إلى 10 سنوات. لمشاهدة الرسم البياني لإحدى العملات، حدِّد زوج العملات والإطار الزمني الذي تريده، ثم اضغط لعرض البيانات.