رسومات عملات إكس إي البيانية

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط

رسومات عملات إكس إي البيانية

يُمكِنُكَ باستخدام هذه الأداة المريحة لمراجعة تاريخ بيانات السوق وتحليل اتجاهات الأسعار لأي زوج من العملات. جميع الرسومات البيانية تفاعلية، ومستمدة من أسعار السوق المتوسط، وهي متاحة لفترات تصل إلى 10 سنوات. لمشاهدة الرسم البياني لإحدى العملات، حدِّد زوج العملات والإطار الزمني الذي تريده، ثم اضغط لعرض البيانات.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٧٣٤١
GBP / EUR١٫١٨٠٤١
USD / JPY١٦١٫٥٥٠
GBP / USD١٫٢٦٧٠٦
USD / CHF٠٫٩٠٤٥٠١
USD / CAD١٫٣٦٨٩٤
EUR / JPY١٧٣٫٤٠٩
AUD / USD٠٫٦٦٦١٠٩

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

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