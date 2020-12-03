رسومات عملات إكس إي البيانية

Review historical currency trends
يُمكِنُكَ باستخدام هذه الأداة المريحة لمراجعة تاريخ بيانات السوق وتحليل اتجاهات الأسعار لأي زوج من العملات. جميع الرسومات البيانية تفاعلية، ومستمدة من أسعار السوق المتوسط، وهي متاحة لفترات تصل إلى 10 سنوات. لمشاهدة الرسم البياني لإحدى العملات، حدِّد زوج العملات والإطار الزمني الذي تريده، ثم اضغط لعرض البيانات.
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أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
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