USD - الدولار الأمريكي

The الدولار الأمريكي is the currency of الولايات المتحدة. Our currency rankings show that the most popular الدولار الأمريكي exchange rate is the USD to EUR rate. The currency code for عملات الدولار is USD, and the currency symbol is $. Below, you'll find الدولار الأمريكي rates and a currency converter.
|Name
|الدولار الأمريكي
|Symbol
|$
|Minor unit
|1/100 = السنت
|Minor unit symbol
|¢
|Top USD conversion
|USD to EUR
|Top USD chart
|USD to EUR chart
|Nicknames
|greenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
|Coins
|Freq used: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Rarely used: 50¢, $1
|Bank notes
|Freq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Rarely used: $2
|Central bank
|البنك الاحتياطي الفيدرالي
|Users
الولايات المتحدة, America, ساموا الأمريكية, جزر فيرجين الأمريكية, مقاطعة المحيط الهندي البريطاني, جزر فيرجين البريطانية, الإكوادور, السلفادور, غوام, هايتي, ميكرونيزيا, جزر ماريانا الشمالية, بالاو, بنما, بورتريكو, جزر ترك وكايكوس, الجزر النائية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية, جزيرة ويك, تيمور الشرقية
الولايات المتحدة, America, ساموا الأمريكية, جزر فيرجين الأمريكية, مقاطعة المحيط الهندي البريطاني, جزر فيرجين البريطانية, الإكوادور, السلفادور, غوام, هايتي, ميكرونيزيا, جزر ماريانا الشمالية, بالاو, بنما, بورتريكو, جزر ترك وكايكوس, الجزر النائية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية, جزيرة ويك, تيمور الشرقية
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