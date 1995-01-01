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USD - الدولار الأمريكي

The الدولار الأمريكي is the currency of الولايات المتحدة. Our currency rankings show that the most popular الدولار الأمريكي exchange rate is the USD to EUR rate. The currency code for عملات الدولار is USD, and the currency symbol is $. Below, you'll find الدولار الأمريكي rates and a currency converter.

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يطلق على البنك المركزي الأمريكي البنك الاحتياطي الفيدرالي. يتداول الكثيرون الدولار الأمريكي أكثر من أي عملة أخرى في سوق العملات الأجنبية. كما يعرف الدولار الأمريكي بأسماء عديدة من بينها البنكنوت الأخضر والورق وغيرها.

الدولار الأمريكي Stats

Nameالدولار الأمريكي
Symbol$
Minor unit1/100 = السنت
Minor unit symbol¢
Top USD conversionUSD to EUR
Top USD chartUSD to EUR chart

الدولار الأمريكي Profile

Nicknamesgreenback, buck, green, dough, smacker, bones, dead presidents, scrillas, paper
CoinsFreq used: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢
Rarely used: 50¢, $1
Bank notesFreq used: $1, $5, $10, $20, $50, $100
Rarely used: $2
Central bankالبنك الاحتياطي الفيدرالي
Users
الولايات المتحدة, America, ساموا الأمريكية, جزر فيرجين الأمريكية, مقاطعة المحيط الهندي البريطاني, جزر فيرجين البريطانية, الإكوادور, السلفادور, غوام, هايتي, ميكرونيزيا, جزر ماريانا الشمالية, بالاو, بنما, بورتريكو, جزر ترك وكايكوس, الجزر النائية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية, جزيرة ويك, تيمور الشرقية

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٧٢٨٣
GBP / EUR١٫١٨٠٦٧
USD / JPY١٦١٫٥١٣
GBP / USD١٫٢٦٦٦٦
USD / CHF٠٫٩٠٤٦٦٥
USD / CAD١٫٣٧٠١٢
EUR / JPY١٧٣٫٢٧٦
AUD / USD٠٫٦٦٥٨٦٠

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜