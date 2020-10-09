تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

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دعنا نراقب السوق نيابةً عنك

أسواق العملات لا تهدأ أبدًا. اضبط تنبيهًا كي لا يفوتك السعر الذي تريده أبدًا.

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كيف تعمل تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

1. أنشيء حسابًا

حساب واحد مجاني لجميع احتياجاتك المتعلقة بالعملات الأجنبية

2. حدِّد السعر الذي ترغبه

أنشئ تنبيهات متعددة؛ لتتبُّع العملات التي تهمك

3. تلقي إخطارات

سنخبرك متى وصل السعر إلى الرقم الذي تريده

فتح حساب مجاني

تعتمد تنبيهات أسعار إكس إي (Xe) على أسعار السوق المتوسط

سعر السوق المتوسط هو نقطة منتصف الطريق بين العرض والطلب لعملة ما، ما يعني أنه ربما - بل دائمًا - يتغير طوال الوقت.

هل تحتاج إلى إنشاء طلب بيع/شراء فعلي وتريد أن تتأكد من حصولك على أفضل سعر ممكن؟ أداة إكس إي (Xe) تستطيع مساعدتك! اشترك أو سجِّل الدخول لمعرفة المزيد عن منتج تحويل الأموال لدينا، وتسجيل طلب بيع/شراء فعلي.

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نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

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أكثر من 70 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

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