تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

تعتمد تنبيهات أسعار إكس إي (Xe) على أسعار السوق المتوسط

سعر السوق المتوسط هو نقطة منتصف الطريق بين العرض والطلب لعملة ما، ما يعني أنه ربما - بل دائمًا - يتغير طوال الوقت.

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