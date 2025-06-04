- Home
تكامل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بسلاسة
تكامل تخطيط موارد المؤسسات للمدفوعات العالمية
قل وداعاً للتنقل بين منصات متعددة لتنفيذ مدفوعاتك المحلية والعابرة للحدود. تتيح لك منصتنا السهلة إرسال مدفوعات عالمية سريعة إلى أكثر من 190 دولة بأكثر من 130 عملة. قم بإدارة تعرّضك واحتياجاتك من العملات الأجنبية مباشرةً من نظام تخطيط موارد المؤسسات لديك.
تكامل بشكل مُبسّط
يتيح لك حل ERP الخاص بنا إدارة نفقات الموظفين والبائعين وتتبعها ودفعها على مستوى العالم. اترك عمليات نقل الملفات والإدخالات المحاسبية اليدوية في الماضي حيث يعمل Xe على تبسيط عملية المحاسبة الخاصة بك.
تتبع العملات الأجنبية في الوقت الحقيقي
مع التسوية الفورية للحسابات الدائنة في الوقت الفعلي، لم تكن تقارير الأرباح/الخسائر أسهل أو أكثر دقة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنة كل عملية دفع يتم تنفيذها من خلال Xe وإرسالها للتسوية في الوقت الفعلي - بحيث يتم احتساب كل شيء حيثما كان ذلك مهمًا حقًا.
قوة البيانات
احصل على أسعار الصرف في الوقت الفعلي وقت إجراء المعاملة، واستفد من التحليل الفوري للربح/الخسارة لتظل على اطلاع على مخاطر الصرف الأجنبي لديك، وكن على ثقة من أنك تعرف ما أنت مقدم عليه قبل التنفيذ.
هيئة العملة الموثوق بها على مستوى العالم
بفضل 30 عاماً من الخبرة في توفير بيانات دقيقة عن العملات ومعالجة مدفوعات الأعمال التجارية عبر الحدود، تُعد Xe الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الدولية.
صرف العملات والخبرة في تخطيط موارد المؤسسات
مع نقل أكثر من 14.5 مليار دولار أمريكي عبر الحدود في عام 2021، لدينا المعرفة والخبرة لمساعدة أعمالك الفريدة من نوعها.
مدفوعات سريعة وآمنة للأعمال التجارية
تتمتع قنوات شبكة Xe للدفع السريع من Xe باتصالات لأكثر من 200 دولة حول العالم.
موثوق به من قبل الملايين لبيانات العملات
مع وجود أكثر من 280 مليون زائر لموقع Xe، نحن الهيئة الموثوقة في العالم لبيانات صرف العملات والمدفوعات العالمية.
تستخدم آلاف الشركات Xe
نحن نقدم الخبرة لأكثر من 18,000 مستخدم من الشركات العالمية لمساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم الفريدة.
لماذا تستخدم Xe في أعمالك
بفضل ما يقرب من 30 عاماً من الخبرة في مجال العملات، وأسعار صرف العملات التي تتسم بالشفافية، ومنصة فعّالة عبر الإنترنت، فإننا نُسهِّل إدارة وإرسال التحويلات المالية الدولية.
نحن سلطة العملة
هناك سبب يجعل أكثر من 280 مليون شخص يزورون Xe كل عام. نحن نقدم أسعاراً دقيقة وحلولاً بسيطة للعملات الأجنبية مع عقود من الخبرة.
السلامة والأمان
كجزء من عائلة Euronet، يثق عملاؤنا بنا في معالجة أكثر من 115 مليار دولار من الأعمال التجارية العالمية سنوياً. أمنك هو أولويتنا.
أسعار تنافسية
يتتبع فريقنا السوق من أجلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. استفد من حاسبة أسعار الصرف لدينا واحصل على تحديثات عند الوصول إلى الأسعار المستهدفة.
لا توجد رسوم خفية
نحن نعتبر أن هدفنا الأساسي هو حمايتك. اتخذ قرارات مستنيرة بدون حد أدنى لمبلغ التحويل وبدون رسوم تقريبًا.
هل أنت مهتم بحلول تخطيط موارد المؤسسات من Xe؟
فريقنا المتمرس مستعد لمناقشة الاحتياجات الفريدة لشركتك. إذا كنت مهتماً بالشراكة مع Xe، اتصل بنا. سيسعد أحد خبراء الأعمال الدولية لدينا بمساعدتك.
أسئلة حول عمليات تكامل تخطيط موارد المؤسسات لدى Xe
يساعد حل تخطيط موارد المؤسسات من Xe الشركات على إدارة المدفوعات الدولية مباشرةً من منصة تخطيط موارد المؤسسات. تمتع بأتمتة المعاملات العالمية والحسابات المستحقة الدفع ومهام التسوية في أكثر من 190 دولة وأكثر من 130 عملة.
تتكامل Xe حاليًا مع منصات تخطيط موارد المؤسسات الشائعة بما في ذلك Microsoft Dynamics Business Central وDynamics 365 Finance وSage Intacct.
يساعد Xe عملك على التخلص من الحاجة إلى منصات متعددة أو نقل الملفات يدوياً. احصل على إمكانية تتبع العملات الأجنبية في الوقت الفعلي، وإعداد تقارير المكاسب/الخسائر، وزيادة الكفاءة من خلال حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التي نقدمها.
تعمل عمليات تكامل تخطيط موارد المؤسسات من Xe على تبسيط وتبسيط عمليات شركتك مثل تتبع النفقات العالمية وإعداد تقارير الأرباح/الخسائر وتحميل الملفات.
تبسيط عمليات الحسابات المستحقة الدفع
تتبع مباشر للمعاملات
تقليل الإدخال اليدوي للبيانات
الإدارة المعززة لمخاطر العملات الأجنبية