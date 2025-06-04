مع التسوية الفورية للحسابات الدائنة في الوقت الفعلي، لم تكن تقارير الأرباح/الخسائر أسهل أو أكثر دقة من الآن. بالإضافة إلى ذلك، تتم مزامنة كل عملية دفع يتم تنفيذها من خلال Xe وإرسالها للتسوية في الوقت الفعلي - بحيث يتم احتساب كل شيء حيثما كان ذلك مهمًا حقًا.