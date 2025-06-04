- Home
- ندوات Xe للأعمال التجارية عبر الإنترنت لحلول الدفع العالمية - Xe
ندوات الدفع عبر الإنترنت لتخطيط موارد المؤسسات
تعلّم كيفية تبسيط الحسابات المستحقة الدفع من خلال إمكانات الدفع المدمجة وحلول العملات الأجنبية لتخطيط موارد المؤسسات.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
اكتشف قوة المدفوعات المدمجة
تعرّف على كيفية تبسيط مدفوعات الموردين في Microsoft Dynamics 365 Business Central باستخدام حل المدفوعات المضمن من Xe. يمكنك تبسيط مهام سير العمل، والاستفادة من التحقق من صحة البنك في الوقت الفعلي، والاستفادة من التقارير الآلية لزيادة الكفاءة.
Microsoft Dynamics 365 Finance
أتمتة عملية الفواتير والمدفوعات
اكتشف كيفية أتمتة معالجة الفواتير باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ثم معالجة المدفوعات كلها من داخل Dynamics 365 Finance. شاهد العروض التوضيحية المباشرة من خبراء Xe وخبراء Microsoft التي ستوضح لك كيفية تحسين سير عمل الحسابات المستحقة الدفع.
هل تريد أن ترى حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا قيد التنفيذ؟
سهِّل عملياتك وبسِّط مدفوعاتك العالمية مع حل تخطيط موارد المؤسسات من Xe. جرِّب بنفسك كيف تتكامل تقنية الدفع المدمجة لدينا بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك، مما يعزز الكفاءة ويوفر لك الوقت. هل أنت مستعد لتحويل عملك التجاري؟