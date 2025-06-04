  1. Home
  2. ندوات Xe للأعمال التجارية عبر الإنترنت لحلول الدفع العالمية - Xe

ندوات الدفع عبر الإنترنت لتخطيط موارد المؤسسات

تعلّم كيفية تبسيط الحسابات المستحقة الدفع من خلال إمكانات الدفع المدمجة وحلول العملات الأجنبية لتخطيط موارد المؤسسات.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

اكتشف قوة المدفوعات المدمجة

تعرّف على كيفية تبسيط مدفوعات الموردين في Microsoft Dynamics 365 Business Central باستخدام حل المدفوعات المضمن من Xe. يمكنك تبسيط مهام سير العمل، والاستفادة من التحقق من صحة البنك في الوقت الفعلي، والاستفادة من التقارير الآلية لزيادة الكفاءة.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

أتمتة عملية الفواتير والمدفوعات

اكتشف كيفية أتمتة معالجة الفواتير باستخدام التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ثم معالجة المدفوعات كلها من داخل Dynamics 365 Finance. شاهد العروض التوضيحية المباشرة من خبراء Xe وخبراء Microsoft التي ستوضح لك كيفية تحسين سير عمل الحسابات المستحقة الدفع.

ERP Integrations with Xe

هل تريد أن ترى حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا قيد التنفيذ؟

سهِّل عملياتك وبسِّط مدفوعاتك العالمية مع حل تخطيط موارد المؤسسات من Xe. جرِّب بنفسك كيف تتكامل تقنية الدفع المدمجة لدينا بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك، مما يعزز الكفاءة ويوفر لك الوقت. هل أنت مستعد لتحويل عملك التجاري؟