- Home
- دراسات حالة أعمال Xe - Xe
قصص عملاء تخطيط موارد المؤسسات
شاهد كيف تمكن العملاء من حل تحدياتهم وتوفير الوقت مع حلول الدفع المدمجة من Xe لتخطيط موارد المؤسسات.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance - Microsoft Dynamics 365 Finance
اكتشف كيف قامت UltraSource، وهي شركة توريد معدات مقرها كانساس، بتحويل عملية الحسابات المستحقة الدفع الخاصة بها من خلال دمج Xe Global Business Payments في Microsoft Dynamics 365 Finance. وقد أدت هذه الأتمتة إلى التخلص من المهام اليدوية وتبسيط مدفوعات البائعين وسمحت للشركة بالتركيز على النمو الاستراتيجي، وكل ذلك تحت قيادة المدير المالي التقدمي روب موغرين.
هانسن - Microsoft Dynamics 365 Finance - Microsoft Dynamics 365 Finance
قامت شركة هانسن تكنولوجيز، وهي مزود برمجيات عالمي، بتحسين عملية الحسابات الدائنة من خلال دمج حل المدفوعات من Xe.com في Microsoft Dynamics 365 Finance. وقد أدت هذه الأتمتة إلى تبسيط المدفوعات المحلية والدولية على حد سواء، وتقليل الأخطاء اليدوية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما سمح للمدير المالي ريتشارد إنجلش وفريقه بإدارة المدفوعات بأمان داخل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
لآلئ أطلس - D365 Business Central - D365 Business Central
قامت شركة Atlas Pearls، وهي شركة كبرى منتجة للؤلؤ في بحر الجنوب، بتحديث عمليات الحسابات المستحقة الدفع الخاصة بها باستخدام Xe Global Business Payments المدمجة في Microsoft Dynamics 365 Business Central. وبقيادة المراقب المالي ريبيكا ماكيينغ، أدت الأتمتة إلى تحسين كفاءة الدفع واستبدال تدفقات العمل اليدوية وتمكين الشركة من إعطاء الأولوية للنمو والابتكار.
هل تريد أن ترى حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بنا قيد التنفيذ؟
سهِّل عملياتك وبسِّط مدفوعاتك العالمية مع حل تخطيط موارد المؤسسات من Xe. جرِّب بنفسك كيف تتكامل تقنية الدفع المدمجة لدينا بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك، مما يعزز الكفاءة ويوفر لك الوقت. هل أنت مستعد لتحويل عملك التجاري؟