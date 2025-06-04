اكتشف كيف قامت UltraSource، وهي شركة توريد معدات مقرها كانساس، بتحويل عملية الحسابات المستحقة الدفع الخاصة بها من خلال دمج Xe Global Business Payments في Microsoft Dynamics 365 Finance. وقد أدت هذه الأتمتة إلى التخلص من المهام اليدوية وتبسيط مدفوعات البائعين وسمحت للشركة بالتركيز على النمو الاستراتيجي، وكل ذلك تحت قيادة المدير المالي التقدمي روب موغرين.