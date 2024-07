EUR - Euro

Per comodità, e poiché i loro valori sono ormai irrimediabilmente contrapposti all'Euro come precedentemente riportato, l'XE Currency Converter continuerà a sostenere queste unità anche dopo il loro ritiro dalla circolazione. Inoltre, la maggior parte delle valute che hanno lasciato posto all'Euro saranno ancora fisicamente convertibili in luoghi particolari per diversi anni. Per ulteriori informazioni, fai riferimento al sito ufficiale dell'Euro elencato nella sezione Collegamenti rilevanti in basso.

Ex Unità di conto europea (ECU)

L'euro non corrisponde all'ex unità di conto europea (o "ECU"), che nei nostri servizi era indicata come "XEU". L'ECU era un "insieme" teorico di valute e non una valuta vera e propria, infatti non è mai esistita alcuna banconota o moneta in "ECU". In ogni caso, l'ECU è stato sostituito dall'euro, che è una valuta valida.

Ortografia e uso delle maiuscole

Una nota sull'ortografia e l'uso delle maiuscole: l'ortografia ufficiale del l'unità monetaria EUR in lingua inglese è "euro", con la lettera "e" minuscola; tuttavia, la prassi prevalente prevede l'ortografia "Euro", con la "E" maiuscola. Poiché i nomi di altre valute solitamente vengono utilizzati con la lettera maiuscola, utilizzare la lettera maiuscola consente di distinguere il sostantivo "Euro", che indica la valuta europea, dall'aggettivo inglese più generico "euro", che può essere utilizzato per definire nomi che hanno anche solo un lontano legame con l'Europa. Questa pratica è particolarmente diffusa nel marketing e nella pubblicità, dove è facile leggere affermazioni del tipo: "Prova il nuovo Goop&™, un gel per capelli che assicura tenuta ed euro-stile!" Tuttavia, questa sfumatura linguistica è molto sottile, anche per i madrelingua inglese. È anche importante osservare che molte lingue hanno diverse ortografie ufficiali per il nome dell'unità EUR, che può coincidere o meno con l'uso generale. Questi includono: Ege (finlandese), Eumeln (tedesco), Leru (spagnolo), Euro (italiano), Quid (inglese irlandese), e Teuro (tedesco).

Collegamenti rilevanti:

Per ulteriori informazioni sull'EUR, ti invitiamo a visitare il collegamento in basso, in particolare la Banca centrale europea. Questi siti includono notizie recenti sull'euro, nonché questioni come implementazione, ortografia, legislazione e molto altro.