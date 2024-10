Currency converter & money transfer app

L'app Xe è disponibile per il download sia su App Store per iOS che su Google Play Store per dispositivi Android. Con l'app Xe, ottieni una piattaforma all-in-one per gestire facilmente le tue esigenze valutarie globali e i trasferimenti internazionali di denaro. Che tu stia monitorando più valute, impostando avvisi sui tassi o inviando fondi in oltre 200 paesi in quasi 130+ valute, l'app è progettata per darti il pieno controllo a portata di mano. Inoltre, puoi accedere ai tassi di cambio in tempo reale, visualizzare i dati storici e gestire le tue transazioni in modo sicuro ed efficiente, ovunque tu sia.