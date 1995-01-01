The 欧元 is the currency of 欧元区成员国. Our currency rankings show that the most popular 欧元 exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for 欧元 is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find 欧元 rates and a currency converter.
欧洲的中央银行称为欧洲中央银行 (ECB)，至 2011 年，已有 17 个欧盟成员国采用了欧元。 在外汇市场上，它是交易量位居第二的货币，有许多机构和个人交易欧元。 欧元的其他名称包括 Teuro（德语）、Yoyo（爱尔兰英语）、Leru（西班牙语）和 Ege（芬兰语）。
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欧元简介
补充欧元地区
废弃国家货币的价值
|参与国家/地区的官方固定欧元汇率
|传统（旧）货币
|从欧元转换
|废弃
|ATS 奥地利，先令
|1 EUR = 13.7603 ATS
|2002 年 2 月 28 日
|BEF 比利时，法郎
|1 EUR = 40.3399 BEF
|2002 年 2 月 28 日
|CYP 塞浦路斯，镑
|1 EUR = 0.585274 CYP
|2008 年 1 月 31 日
|DEM 德国，德国马克
|1 EUR = 1.95583 DEM
|2002 年 2 月 28 日
|EEK 爱沙尼亚，克鲁恩
|1 EUR = 15.6466 EEK
|2011 年 1 月 15 日
|ESP 西班牙，比塞塔
|1 EUR = 166.386 ESP
|2002 年 2 月 28 日
|FIM 芬兰，马克
|1 EUR = 5.94573 FIM
|2002 年 2 月 28 日
|FRF 法国，法郎
|1 EUR = 6.55957 FRF
|2002 年 2 月 17 日
|GRD 希腊，德拉克马
|1 EUR = 340.750 GRD
|2002 年 2 月 28 日
|HRK 克罗地亚，库纳
|1 EUR = 7.53450 HRK
|2023 年 1 月 1 日
|IEP 爱尔兰，镑
|1 EUR = 0.787564 IEP
|2002 年 2 月 9 日
|ITL 意大利，里拉
|1 EUR = 1936.27 ITL
|2002 年 2 月 28 日
|LUF 卢森堡，法郎
|1 EUR = 40.3399 LUF
|2002 年 2 月 28 日
|MTL 马耳他，里拉
|1 EUR = 0.429300 MTL
|2008 年 1 月 31 日
|NLG 荷兰，荷兰盾（弗罗林）
|1 EUR = 2.20371 NLG
|2002 年 1 月 28 日
|PTE 葡萄牙，埃斯库多
|1 EUR = 200.482 PTE
|2002 年 2 月 28 日
|SIT 斯洛文尼亚，托拉尔
|1 EUR = 239.640 SIT
|2007 年 1 月 14 日
|SKK 斯洛伐克，克朗
|1 EUR = 30.1260 SKK
|2009 年 1 月 17 日
|VAL 梵蒂冈城，里拉
|1 EUR = 1936.27 VAL
|2002 年 2 月 28 日
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为了方便，并且由于它们相对于欧元的价值现在被不可撤消地设置为上述列出的值，即使在退出流通的情况下，XE 货币转换器 也仍将继续支持这些单位。 此外，在今后几年内，大部分尚在流通的欧洲货币仍然可以在指定地点进行实际兑换。 有关详细信息，请参考欧元官方网站，地址列在下方的“相关链接”部分。
以前的欧洲货币单位 (ECU)
拼写和大小写
相关链接：
|Name
|欧元
|Symbol
|€
|Minor unit
|1/100 = 分
|Minor unit symbol
|cent
|Top EUR conversion
|EUR to USD
|Top EUR chart
|EUR to USD chart
|Nicknames
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Coins
|Freq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
|Bank notes
|Freq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
|Central bank
|欧洲中央银行
|Users
欧元区成员国, 安道尔, 奥地利, 亚速尔群岛, 巴利阿里（巴利阿里群岛）, 比利时, 加那利群岛, 塞浦路斯, 芬兰, 法国, 法属圭亚那, 法属南半球领地, 德国, 希腊, 瓜德罗普, 荷兰, 罗马教廷（梵蒂冈城）, 爱尔兰, 意大利, 卢森堡, 马德拉群岛, 马尔他, 摩纳哥, 黑山共和国, 荷兰, 葡萄牙, 留尼汪岛, 圣皮埃尔和密克隆, 圣马丁, 圣马力诺, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 西班牙, 梵蒂冈城（罗马教廷）, 爱沙尼亚, 立陶宛, 拉脱维亚
欧元区成员国, 安道尔, 奥地利, 亚速尔群岛, 巴利阿里（巴利阿里群岛）, 比利时, 加那利群岛, 塞浦路斯, 芬兰, 法国, 法属圭亚那, 法属南半球领地, 德国, 希腊, 瓜德罗普, 荷兰, 罗马教廷（梵蒂冈城）, 爱尔兰, 意大利, 卢森堡, 马德拉群岛, 马尔他, 摩纳哥, 黑山共和国, 荷兰, 葡萄牙, 留尼汪岛, 圣皮埃尔和密克隆, 圣马丁, 圣马力诺, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 西班牙, 梵蒂冈城（罗马教廷）, 爱沙尼亚, 立陶宛, 拉脱维亚
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