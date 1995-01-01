欧元简介

1999 年 1 月 1 日，欧洲经济与货币同盟 (EMU) 的以下十一个成员国决定放弃其自有的货币，统一采用欧元 (EUR)： 奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙。 梵蒂冈城也参与了这次变革。 之后，希腊于 2001 年 1 月 1 日加入，斯洛文尼亚于 2007 年 1 月 1 日加入，马耳他和塞浦路斯于 2008 年 1 月 1 日加入，斯洛伐克于 2009 年 1 月 1 日加入。

补充欧元地区

任何之前采用来自上述国家的货币的地区同样采用欧元。 这适用于安道尔公国、摩纳哥公国以及圣马力诺共和国。 这同样适用于欧元区国家的任何领土、领地、属地或飞地，如亚速尔群岛、巴里亚利群岛、加那利群岛、欧罗巴岛、法属圭亚那、瓜德罗普、新胡安岛、马德拉裙岛、马提尼克、马约特岛、留尼汪岛、圣马丁、圣皮埃尔和密克隆群岛等。

废弃国家货币的价值

欧元纸币和硬币从 2002 年 1 月 1 日起在上述国家/地区内开始流通。 自那时起，这些国家/地区内的所有交易都以欧元计价，"旧"的纸币和硬币逐渐退出流通。 每种"旧"货币不再作为法定货币的精确日期注明在下表中。