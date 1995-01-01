eur
EUR - 欧元

The 欧元 is the currency of 欧元区成员国. Our currency rankings show that the most popular 欧元 exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for 欧元 is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find 欧元 rates and a currency converter.

Select a currency

欧洲的中央银行称为欧洲中央银行 (ECB)，至 2011 年，已有 17 个欧盟成员国采用了欧元。 在外汇市场上，它是交易量位居第二的货币，有许多机构和个人交易欧元。 欧元的其他名称包括 Teuro（德语）、Yoyo（爱尔兰英语）、Leru（西班牙语）和 Ege（芬兰语）。

欧元简介
1999 年 1 月 1 日，欧洲经济与货币同盟 (EMU) 的以下十一个成员国决定放弃其自有的货币，统一采用欧元 (EUR)： 奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙。 梵蒂冈城也参与了这次变革。 之后，希腊于 2001 年 1 月 1 日加入，斯洛文尼亚于 2007 年 1 月 1 日加入，马耳他和塞浦路斯于 2008 年 1 月 1 日加入，斯洛伐克于 2009 年 1 月 1 日加入。

补充欧元地区
任何之前采用来自上述国家的货币的地区同样采用欧元。 这适用于安道尔公国、摩纳哥公国以及圣马力诺共和国。 这同样适用于欧元区国家的任何领土、领地、属地或飞地，如亚速尔群岛、巴里亚利群岛、加那利群岛、欧罗巴岛、法属圭亚那、瓜德罗普、新胡安岛、马德拉裙岛、马提尼克、马约特岛、留尼汪岛、圣马丁、圣皮埃尔和密克隆群岛等。

废弃国家货币的价值
欧元纸币和硬币从 2002 年 1 月 1 日起在上述国家/地区内开始流通。 自那时起，这些国家/地区内的所有交易都以欧元计价，"旧"的纸币和硬币逐渐退出流通。 每种"旧"货币不再作为法定货币的精确日期注明在下表中。

参与国家/地区的官方固定欧元汇率
传统（旧）货币 从欧元转换 废弃
ATS 奥地利，先令 1 EUR = 13.7603 ATS 2002 年 2 月 28 日
BEF 比利时，法郎 1 EUR = 40.3399 BEF 2002 年 2 月 28 日
CYP 塞浦路斯，镑 1 EUR = 0.585274 CYP 2008 年 1 月 31 日
DEM 德国，德国马克 1 EUR = 1.95583 DEM 2002 年 2 月 28 日
EEK 爱沙尼亚，克鲁恩 1 EUR = 15.6466 EEK 2011 年 1 月 15 日
ESP 西班牙，比塞塔 1 EUR = 166.386 ESP 2002 年 2 月 28 日
FIM 芬兰，马克 1 EUR = 5.94573 FIM 2002 年 2 月 28 日
FRF 法国，法郎 1 EUR = 6.55957 FRF 2002 年 2 月 17 日
GRD 希腊，德拉克马 1 EUR = 340.750 GRD 2002 年 2 月 28 日
HRK 克罗地亚，库纳 1 EUR = 7.53450 HRK 2023 年 1 月 1 日
IEP 爱尔兰，镑 1 EUR = 0.787564 IEP 2002 年 2 月 9 日
ITL 意大利，里拉 1 EUR = 1936.27 ITL 2002 年 2 月 28 日
LUF 卢森堡，法郎 1 EUR = 40.3399 LUF 2002 年 2 月 28 日
MTL 马耳他，里拉 1 EUR = 0.429300 MTL 2008 年 1 月 31 日
NLG 荷兰，荷兰盾（弗罗林） 1 EUR = 2.20371 NLG 2002 年 1 月 28 日
PTE 葡萄牙，埃斯库多 1 EUR = 200.482 PTE 2002 年 2 月 28 日
SIT 斯洛文尼亚，托拉尔 1 EUR = 239.640 SIT 2007 年 1 月 14 日
SKK 斯洛伐克，克朗 1 EUR = 30.1260 SKK 2009 年 1 月 17 日
VAL 梵蒂冈城，里拉 1 EUR = 1936.27 VAL 2002 年 2 月 28 日

为了方便，并且由于它们相对于欧元的价值现在被不可撤消地设置为上述列出的值，即使在退出流通的情况下，XE 货币转换器 也仍将继续支持这些单位。 此外，在今后几年内，大部分尚在流通的欧洲货币仍然可以在指定地点进行实际兑换。 有关详细信息，请参考欧元官方网站，地址列在下方的“相关链接”部分。

以前的欧洲货币单位 (ECU)
欧元不等同以前的欧洲货币单位 ("ECU")，它在我们的服务中被习惯称作 "XEU"。 ECU 是一种理论上的"一揽子"货币，其本身并非一种货币，从未存在过称作 "ECU" 的纸币或硬币。 无论如何，ECU 已经被欧元取代，而欧元是一种真实的货币。

拼写和大小写
拼写和大小写注意事项：欧元货币单位在英语中的官方拼写方式为 "euro"，采用小写的 "e"；但在普遍的行业惯例中，都将其拼写为 "Euro"，采用大写的 "E"。由于在通常的使用中，其他货币名称都采用大写，这样做有助于区分名词 "Euro"（意为欧元货币）和习惯上用作形容词的 "euro"（意指与欧洲存在联系的任何事物）。 这在市场营销和广告方面尤其常见，在这些行业中，通常会看到类似这样的句子："尝试全新 Goop™ 美发啫喱，展示并持久保持欧洲风格！" 即便对英语为母语的人士而言，这种语言上的细微差别也是极为精妙的。 还需注意的重要一点是，在许多语言中，欧洲名称和欧元单位的官方拼写方式不同，这在通常的使用中可能造成混淆，也可能不会。 其中包括： Ege（芬兰语）、Eumeln（德语）、Leru（西班牙语）、Neuro（意大利语）、Quid（爱尔兰英语）和 Teuro（德语）。

相关链接：
有关欧元的详细信息，我们建议您访问以下链接，尤其是欧洲中央银行的链接。 这些站点包括关于欧元的近期新闻以及实施、拼写、立法以及其他方面的相关问题。

欧元 Stats

Name欧元
Symbol
Minor unit1/100 = 分
Minor unit symbolcent
Top EUR conversionEUR to USD
Top EUR chartEUR to USD chart

欧元 Profile

NicknamesEge (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
CoinsFreq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
Bank notesFreq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
Central bank欧洲中央银行
Users
欧元区成员国, 安道尔, 奥地利, 亚速尔群岛, 巴利阿里（巴利阿里群岛）, 比利时, 加那利群岛, 塞浦路斯, 芬兰, 法国, 法属圭亚那, 法属南半球领地, 德国, 希腊, 瓜德罗普, 荷兰, 罗马教廷（梵蒂冈城）, 爱尔兰, 意大利, 卢森堡, 马德拉群岛, 马尔他, 摩纳哥, 黑山共和国, 荷兰, 葡萄牙, 留尼汪岛, 圣皮埃尔和密克隆, 圣马丁, 圣马力诺, 斯洛伐克, 斯洛文尼亚, 西班牙, 梵蒂冈城（罗马教廷）, 爱沙尼亚, 立陶宛, 拉脱维亚

Why are you interested in EUR?

I want to...

Send a cheap money transfer to the United StatesSend a cheap money transfer to the United KingdomSend a cheap money transfer to CanadaSend a cheap money transfer to AustraliaSend a cheap money transfer to New ZealandSubscribe to EUR email updatesGet EUR rates on my phoneGet a EUR currency data API for my business

实时货币汇率

货币汇率更改
EUR / USD1.07453
GBP / EUR1.18030
USD / JPY161.428
GBP / USD1.26827
USD / CHF0.903760
USD / CAD1.36779
EUR / JPY173.459
AUD / USD0.666632

央行汇率

货币Interest Rate
JPY-0.10%
CHF1.75%
EUR4.50%
USD5.50%
CAD5.00%
AUD4.35%
NZD5.50%
GBP5.25%