从中小企业到财富 500 强企业，各行各业数以千计的企业都在使用 Xe 的货币数据 API。使用我们的外汇货币转换器 API，您将获得有保障的可用性、可扩展的流量以及毫秒级的响应。可轻松与当前软件集成，包括 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage、SAP 等。