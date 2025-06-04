  1. Home
  2. 货币转换器——实时汇率 | XE
XE Currency Data API Hero Image

全球最值得信赖的货币数据应用程序接口

凭借 30 多年的外汇和货币经验，我们的货币数据 API 可为全球数百种货币提供实时、准确和可靠的货币兑换数据。XE 的专有汇率直接来源于金融数据提供商和信誉良好的银行。

开始免费试用

实时、准确、可靠的 220 多种世界货币数据

Xe 的货币数据应用程序接口（API）与 100 多个声誉卓著的全球来源集成。这使我们能够提供最准确的最新数据。我们会动态检测并过滤任何错误，为您提供值得信赖的货币应用程序接口和数据。

实施简单快捷

我们的货币数据 API 专为开发人员设计。我们可以轻松将其插入到您现有的软件中。您将收到 Java、NodeJS、PHP 和 Python 的 SDK。

货币兑换工具和汇率

获得的不仅仅是实时数据。XECD 提供历史费率、月平均值、货币波动率，并可添加自定义费率保证金。

220 多种货币、金属和加密货币

我们的货币数据 API 提供数百种全球货币、贵金属、精选加密货币和准确的中央银行汇率。

准确、可靠的最新费率

每 60 秒查看一次更新的费率。通过我们的货币混合器，Xe 可确保我们的货币数据 API 拥有最准确的全球汇率。

XE Powerful and Scalable Currency Data API

功能强大、可扩展的货币数据应用程序接口

从中小企业到财富 500 强企业，各行各业数以千计的企业都在使用 Xe 的货币数据 API。使用我们的外汇货币转换器 API，您将获得有保障的可用性、可扩展的流量以及毫秒级的响应。可轻松与当前软件集成，包括 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage、SAP 等。

开始免费试用
XE Extensive API Documentation

广泛的应用程序接口文档

我们详细的货币应用程序接口文档包含简单的说明和代码示例，便于实施。非技术快速入门指南- 免费试用我们的 API

技术规范 PDF- 专为开发人员打造的强大 JSON API

XeCurrency Data Swagger- 访问客户端和服务器端 SDK

我们的 API GitHub 存储库- 充分利用我们的货币数据 API

查看开发人员文档

选择您的语言

Xe 的货币数据 API 可为您的业务需求提供可信赖的汇率。选择费率更新频率和每月 API 费率请求数。

如果以下计划不能满足您的需求，请联系我们

  • Lite

    $799 per year

    10,000 Request/mo
    Rate frequency Daily rates
    Entities Permitted
    1
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $400/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $200/ yr

  • Intermediate

    $1,799 per year

    50,000 Request/mo
    Rate frequency Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 5
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $700/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $350/ yr

  • Prime

    $4,499 per year

    150,000 Request/mo
    Rate frequency 15 min, Hourly & Daily rates
    Entities Permitted
    Up to 10
    Select now
    Add-on
    Live rates (minutely)
    $1,500/ yr
    Add-on
    Alternative source rate
    $500/ yr

  • Enterprise

    Custom

    Custom Request/mo
    Rate frequency Live (minutely) + All frequencies
    Entities Permitted
    Unlimited
    Contact us
    Add-on
    Alternative source rate
    Custom/ yr

All packages include these core features

  • 170+ currencies & precious metals
  • Historical data back to 1998
  • Xe's Proprietary Rate Blender
  • Central Bank Rates
  • Account Management Dashboard
  • Time-Frame Queries
  • Currency Volatility
  • Email & phone support

与我们合作

我们正在寻找软件供应商、IT 专业服务和推荐合作伙伴与我们合作，利用我们的 API 创造创新产品和服务。与 Xe Currency Data 合作可提供强大的基础设施、完善的 API、再分销机会、联合品牌和推荐计划机会。

ISV

对于希望将汇率数据整合到产品中的独立软件供应商来说，我们的应用程序接口是一个很好的解决方案。使用 XECD 访问实时汇率、历史数据等。这将改进您的产品，为客户提供更多价值。

联系我们

IT 专业服务

XECD 易于使用，但有些企业可能需要集成、定制和其他技术方面的帮助。通过与我们合作，您可以为客户提供全面的解决方案，其中包括我们的应用程序接口和您的专业知识。

联系我们

转介

加入我们的推荐计划，获得更多创收机会。每成功推荐一位客户，您就能赚取佣金。我们还提供联合品牌机会，让您以自己的品牌推广我们的产品和服务。

联系我们

整合 Xe 的货币数据 API

在 Xe，我们致力于提供高质量的支持。我们很乐意为您定制货币数据 API 包，以满足您企业的独特用例。如果您有兴趣与 Xe 合作，请给我们留言。

如需了解更多信息，请访问我们的常见问题页面。

常见问题解答

Xe 一直在寻找新思路，以分享我们在全球范围内值得信赖的货币数据。仍然需要帮助？请致电我们：+1 416 214-5606 - 选项 1

 
 
 
 
 

货币数据 API

Xe 的货币数据应用程序接口是一款便于开发人员使用的工具，可提供来自全球 100 多个来源的 220 多种货币的实时、准确汇率数据。使用 XECD 可获取历史汇率、月平均值和货币波动率。

我们的货币数据应用程序接口是您可以信赖的应用程序接口，可从 100 多个金融资源和中央银行获取汇率。我们会检测和过滤任何错误，并以每 60 秒一次的频率更新汇率数据，以提供最新信息。

附加功能视套餐而定。所有 XECD 应用程序接口都有

  • 实时汇率和历史汇率

  • 月平均值

  • 货币波动数据

  • 时限查询

  • 可定制的利润和定价功能

为了使集成过程尽可能简单，Xe 提供了 Java、NodeJS、PHP 和 Python SDK。我们还提供大量 API 文档，如非技术性快速入门指南、技术规范 PDF 和 GitHub 存储库。

Xe 的 API 具有可扩展性，可与 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage Intacct、SAP 等平台集成。货币数据 API 可与 ERP、CRM 和 SaaS 应用程序配合使用，具体取决于您的软件包。

可以！Xe 提供免费试用版，您可以探索应用程序接口的功能，了解它如何与您的软件环境相匹配。在选择套餐之前，您可以免费试用。