全球最值得信赖的货币数据应用程序接口
凭借 30 多年的外汇和货币经验，我们的货币数据 API 可为全球数百种货币提供实时、准确和可靠的货币兑换数据。XE 的专有汇率直接来源于金融数据提供商和信誉良好的银行。
实时、准确、可靠的 220 多种世界货币数据
Xe 的货币数据应用程序接口（API）与 100 多个声誉卓著的全球来源集成。这使我们能够提供最准确的最新数据。我们会动态检测并过滤任何错误，为您提供值得信赖的货币应用程序接口和数据。
实施简单快捷
我们的货币数据 API 专为开发人员设计。我们可以轻松将其插入到您现有的软件中。您将收到 Java、NodeJS、PHP 和 Python 的 SDK。
货币兑换工具和汇率
获得的不仅仅是实时数据。XECD 提供历史费率、月平均值、货币波动率，并可添加自定义费率保证金。
220 多种货币、金属和加密货币
我们的货币数据 API 提供数百种全球货币、贵金属、精选加密货币和准确的中央银行汇率。
准确、可靠的最新费率
每 60 秒查看一次更新的费率。通过我们的货币混合器，Xe 可确保我们的货币数据 API 拥有最准确的全球汇率。
功能强大、可扩展的货币数据应用程序接口
从中小企业到财富 500 强企业，各行各业数以千计的企业都在使用 Xe 的货币数据 API。使用我们的外汇货币转换器 API，您将获得有保障的可用性、可扩展的流量以及毫秒级的响应。可轻松与当前软件集成，包括 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage、SAP 等。
广泛的应用程序接口文档
我们详细的货币应用程序接口文档包含简单的说明和代码示例，便于实施。非技术快速入门指南- 免费试用我们的 API
技术规范 PDF- 专为开发人员打造的强大 JSON API
XeCurrency Data Swagger- 访问客户端和服务器端 SDK
我们的 API GitHub 存储库- 充分利用我们的货币数据 API
选择您的语言
Xe 的货币数据 API 可为您的业务需求提供可信赖的汇率。选择费率更新频率和每月 API 费率请求数。
如果以下计划不能满足您的需求，请联系我们。
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
与我们合作
我们正在寻找软件供应商、IT 专业服务和推荐合作伙伴与我们合作，利用我们的 API 创造创新产品和服务。与 Xe Currency Data 合作可提供强大的基础设施、完善的 API、再分销机会、联合品牌和推荐计划机会。
整合 Xe 的货币数据 API
在 Xe，我们致力于提供高质量的支持。我们很乐意为您定制货币数据 API 包，以满足您企业的独特用例。如果您有兴趣与 Xe 合作，请给我们留言。
如需了解更多信息，请访问我们的常见问题页面。
Xe 一直在寻找新思路，以分享我们在全球范围内值得信赖的货币数据。仍然需要帮助？请致电我们：+1 416 214-5606 - 选项 1
货币数据 API
Xe 的货币数据应用程序接口是一款便于开发人员使用的工具，可提供来自全球 100 多个来源的 220 多种货币的实时、准确汇率数据。使用 XECD 可获取历史汇率、月平均值和货币波动率。
我们的货币数据应用程序接口是您可以信赖的应用程序接口，可从 100 多个金融资源和中央银行获取汇率。我们会检测和过滤任何错误，并以每 60 秒一次的频率更新汇率数据，以提供最新信息。
附加功能视套餐而定。所有 XECD 应用程序接口都有
实时汇率和历史汇率
月平均值
货币波动数据
时限查询
可定制的利润和定价功能
为了使集成过程尽可能简单，Xe 提供了 Java、NodeJS、PHP 和 Python SDK。我们还提供大量 API 文档，如非技术性快速入门指南、技术规范 PDF 和 GitHub 存储库。
Xe 的 API 具有可扩展性，可与 Microsoft Dynamics、Oracle、Sage Intacct、SAP 等平台集成。货币数据 API 可与 ERP、CRM 和 SaaS 应用程序配合使用，具体取决于您的软件包。
可以！Xe 提供免费试用版，您可以探索应用程序接口的功能，了解它如何与您的软件环境相匹配。在选择套餐之前，您可以免费试用。