深受全球企业信赖
简化全球支付
在客户旅程中实现无缝跨境支付。利用我们现代而灵活的应用程序接口，您可以将 Xe 的全球支付直接嵌入您的财务团队所依赖的任何平台，只需点击一下按钮即可向供应商和员工付款。
无缝支付流程
Xe 可在您自己的平台内实现无缝、安全的支付工作流程。无需再导出文件或登录外部门户。由于它是为业务而设计的，因此具有内置验证和合规性检查等智能功能，可在错误发生之前将其捕获。
Why businesses choose Xe
不再有笨重的门户网站
以简洁、直观的界面取代过时、笨拙的门户网站，将您所需的一切集中在一个地方。
对每笔交易充满信心
您的资金通过受监管的保护措施、顶级金融合作伙伴和企业级安全性得到保障，因此您可以放心地转移资金。
以力量和稳定性为后盾
Xe 是纳斯达克上市的投资级企业 Euronet 的一部分，具有银行级的安全性、合规性和公司治理。
设置及其他支持
Xe 为您提供专门的技术支持和支付专家，因此您可以随时快速设置并轻松解决任何问题。
为全球企业打造的解决方案
会计平台
Xe 可与 Microsoft Dynamics 365 和 Sage Intacct 等领先的会计和 ERP 系统无缝集成，使用户可以从他们已经使用的工具中嵌入全球支付功能。利用我们灵活的应用程序接口，任何应付账款平台都能提供同样的简化体验。无需导出文件，无需门户网站，只需快速、无缝和安全的支付。
我们来谈谈
无论您是希望将支付功能嵌入平台，还是希望增强外汇数据和报告功能，抑或只是想方设法简化支付流程，我们都能为您提供帮助。请与我们的团队联系，开始对话。