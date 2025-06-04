- Home
无缝集成企业资源规划系统
整合企业资源规划系统，实现全球支付
告别在多个平台上执行国内和跨境支付的烦恼。我们的简易平台可让您以 130 多种货币向 190 多个国家快速发送全球付款。通过企业资源规划系统直接管理外汇风险和需求。
简单集成
我们的企业资源规划解决方案可让您在全球范围内管理、跟踪并支付员工和供应商的费用。Xe 简化了您的会计流程，让文件传输和手工会计分录成为历史。
实时外汇跟踪
通过实时核对应付账款，您的损益报告从未像现在这样简单和准确。此外，通过 Xe 执行的每笔付款都会进行同步和发布，以便实时对账--因此一切都有据可查，真正做到心中有数。
数据的力量
捕捉交易时的实时汇率，利用即时损益分析，随时掌握外汇风险，并确信自己在执行交易前已经了解交易情况。
全球可信货币机构
Xe 拥有 30 年提供准确货币数据和处理跨境业务支付的经验，是全球国际支付领域的领导者。
货币兑换和企业资源规划专业知识
2021 年，我们的跨境运输总额将超过 145 亿美元，我们拥有丰富的知识和专业技能来帮助您开展独特的业务。
快速安全的商务支付
Xe 快如闪电的支付网络渠道已连接到全球 200 多个国家。
数百万人信赖的货币数据
Xe 拥有超过 2.8 亿的访问量，是全球值得信赖的货币兑换数据和全球支付权威机构。
数以千计的企业使用 Xe
我们为全球 18,000 多家企业用户提供专业知识，帮助他们实现独特的业务目标。
为什么使用 Xe
凭借近 30 年的货币专业知识、透明的汇率和高效的在线平台，我们可以轻松管理和发送国际汇款。
我们是货币管理机构
每年有 2.8 亿多人访问 Xe 是有原因的。我们凭借数十年的经验，提供准确的汇率和简单的外汇解决方案。
安全和安保
作为 Euronet 大家庭的一员，我们每年处理 1150 多亿美元的全球业务，深受客户信赖。您的安全是我们的首要任务。
具有竞争力的费率
我们的团队全天候为您跟踪市场。利用我们的汇率计算器，在达到目标汇率时获得更新。
无意外收费
我们认为保护您的利益是我们的底线。做出明智的决定，没有最低转账金额限制，费用几乎为零。
有关 Xe ERP 集成的问题
Xe 的企业资源规划解决方案可帮助企业直接从其企业资源规划平台管理国际支付。在 190 多个国家和 130 多种货币中自动执行全球交易、应付账款和对账任务。
Xe 目前可与 Microsoft Dynamics Business Central、Dynamics 365 Finance 和 Sage Intacct 等流行的 ERP 平台集成。
Xe 可帮助您的企业消除对多个平台或手动文件传输的需求。通过我们的企业资源规划解决方案，您可以获得实时外汇跟踪、损益报告并提高效率。
Xe 的 ERP 集成可简化和精简您的业务运营，如跟踪全球支出、损益报告和上传文件。
简化应付账款流程
实时交易跟踪
减少人工数据输入
加强外汇风险管理