了解总部位于堪萨斯州的设备供应商 UltraSource 如何通过将 Xe Global Business Payments 集成到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中来改造其应付账款流程。在不断进取的首席财务官罗布-莫格伦（Rob Mogren）的领导下，这一自动化系统消除了人工操作，简化了供应商付款流程，使公司能够专注于战略发展。