- Home
- Xe 业务案例研究 - Xe
企业资源规划客户案例
了解客户如何利用 Xe 的 ERP 嵌入式支付解决方案解决难题并节省时间。
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 财务软件
了解总部位于堪萨斯州的设备供应商 UltraSource 如何通过将 Xe Global Business Payments 集成到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中来改造其应付账款流程。在不断进取的首席财务官罗布-莫格伦（Rob Mogren）的领导下，这一自动化系统消除了人工操作，简化了供应商付款流程，使公司能够专注于战略发展。
Hansen - Microsoft Dynamics 365 Finance
全球软件供应商 Hansen Technologies 将 Xe.com 的支付解决方案集成到 Microsoft Dynamics 365 Finance 中，从而增强了其应付账款流程。这种自动化简化了国内和国际支付，减少了人工错误，提高了运营效率，使首席财务官理查德-英格利希及其团队能够在企业资源规划系统内安全地管理支付。
Atlas Pearls - D365 商业中心
Atlas Pearls 是一家主要的南洋珍珠生产商，它利用嵌入 Microsoft Dynamics 365 Business Central 的 Xe Global Business Payments 实现了应付账款业务的现代化。在财务总监 Rebecca McKeating 的领导下，自动化提高了支付效率，取代了人工工作流程，使公司能够优先考虑增长和创新。
想了解我们的企业资源规划解决方案？
利用 Xe 的企业资源规划解决方案，精简您的运营并简化全球支付。亲身体验我们的嵌入式支付技术如何无缝集成到您的企业资源规划系统中，从而提高效率，节省时间。准备好改变您的业务了吗？