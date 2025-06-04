SWIFT/BIC 代码
使用我们便捷的 SWIFT 代码查询工具，查找您需要的 SWIFT/BIC 代码。按国家/地区、银行名称或城市搜索，即可获得准确的国际汇款代码。
查找 SWIFT 代码
什么是 SWIFT/BIC 代码？
SWIFT 代码（也称为 BIC）是一种国际银行识别码，用于确保您的资金在跨境汇款或收款时到达正确收款机构。它能够告知银行具体哪家金融机构参与了转账，有助于确保国际付款的安全、准确交付。
SWIFT/BIC 代码格式
SWIFT/BIC 代码长度为 8 到 11 个字符，用于标识世界各地的特定银行及其分行。代码的每个部分都有其含义：
银行代码 (AAAA)：由 4 个字母组成，代表银行，通常是银行名称的缩写。
国家代码 (BB)：由 2 个字母组成，表示银行所在的国家/地区。
位置代码 (CC)：由 2 个字符（字母或数字）组成，表示银行总部或所在地区。
分行代码 (123)：由 3 位数字组成，用于指定特定的分行。如果此部分为“XXX”，则表示银行总部。
SWIFT 代码示例
什么时候需要 SWIFT/BIC 代码？
您在进行国际汇款或收款时可能需要 SWIFT/BIC 代码。它有助于将汇款转至正确的银行和分行。某些国家/地区可能还需要其他信息，例如 IBAN 或当地银行代码，具体取决于收款目的地。
我在哪里可以找到我的 SWIFT/BIC 代码？
您通常可以在网上银行、银行对账单或银行网站上找到您的 SWIFT/BIC 代码。您也可以使用我们的 SWIFT/BIC 代码查找器查找银行和分行的正确代码。
SWIFT/BIC 代码常见问题解答
SWIFT 代码是用于识别全球银行和金融机构进行国际汇款的唯一标识符。SWIFT 代表环球银行金融电信协会 (SWIFT)。这些代码有助于确保付款转至正确的银行和国家/地区。典型的 SWIFT 代码长度为 8 或 11 个字符，包含银行、国家/地区、所在地以及有时特定分行的信息。
BIC 代码（银行识别码）与 SWIFT 代码相同。它用于在进行国际转账时识别特定银行。虽然有些国家或银行使用“BIC”一词，而有些国家或银行使用“SWIFT 代码”，但两者代码格式相同，用途也相同——确保资金到达正确的金融机构。
SWIFT 代码可帮助银行在国际汇款过程中安全准确地进行通信。当您向国外汇款时，您的银行会使用收款人的 SWIFT 代码来识别收款银行及其所在地。每个代码包含：
银行代码（4 个字母）
国家/地区代码（2 个字母）
地区代码（2 个字母或数字）
分行代码（可选，3 个字符）
此全球系统可确保您的付款高效安全地转至正确的目的地。
SWIFT 代码和 BIC 代码在功能上没有区别。这两个术语可以互换使用。“SWIFT”是指开发和管理该系统的国际网络（环球银行金融电信协会）。“BIC”代表银行识别码，这是代码本身的正式名称。无论标记为 SWIFT 还是 BIC，它们的含义都是一样的。
SWIFT 代码用于识别银行，而 IBAN（国际银行账号）则用于识别该银行内的个人账户。SWIFT 代码用于确保资金汇入正确的机构；IBAN 用于确保资金到达正确的账户。对于国际转账（尤其是在欧洲境内），您通常需要两者才能成功完成交易。
SWIFT 代码用于国际汇款，用于识别全球各地接收付款的具体银行和分行。相比之下，路由号码用于美国境内的国内转账，用于识别交易涉及的金融机构。SWIFT 代码由 8-11 位字母数字字符组成，而路由号码由 9 位数字组成。简而言之，SWIFT 代码用于全球转账，而路由号码用于美国境内付款
SWIFT 代码用于国际汇款，并标识全球接收资金的具体银行和分行。另一方面，排序代码用于英国和爱尔兰境内的国内付款，有助于将付款路由到当地正确的银行和分行。SWIFT 代码由 8-11 位字母数字字符组成，而排序代码由 6 位数字组成。简而言之，SWIFT 代码用于全球转账，而排序代码用于英国和爱尔兰境内的本地交易。
并非总是如此。有些银行对所有分行使用同一个 SWIFT 代码（通常总行代码以 XXX 结尾）。其他银行则为各个分行分配唯一的 SWIFT 代码，通常以特定的后三位字符结尾。如果收款人提供了分行专属代码，最好使用它——这可能有助于加快处理速度或确保付款更快地到达正确的收款地点。
要使用 SWIFT 代码查找器，只需输入您的国家/地区和银行名称即可。如果您知道城市，可以添加该代码来缩小搜索范围，但这不是必需的。找到正确的 SWIFT/BIC 代码后，请在国际转账中使用它，以确保您的资金转入正确的金融机构。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.