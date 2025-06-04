SWIFT 代码可帮助银行在国际汇款过程中安全准确地进行通信。当您向国外汇款时，您的银行会使用收款人的 SWIFT 代码来识别收款银行及其所在地。每个代码包含：

银行代码（4 个字母）

国家/地区代码（2 个字母）

地区代码（2 个字母或数字）

分行代码（可选，3 个字符）

此全球系统可确保您的付款高效安全地转至正确的目的地。