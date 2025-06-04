- Home
为各种规模的企业赋能
用于全球交易的支付应用程序接口
将 Xe 的支付 API 直接集成到您的平台中，实现安全高效的国际支付。作为领先的企业支付 API 解决方案，我们的 API 简化了跨境交易，为您节省时间和金钱。
受到全球行业领导者的信赖
加入全球企业的行列，让 Xe 为您提供安全、快捷、可靠的转账服务。
使用 Xe 的 API 向 220 多个国家/地区汇款
我们通过简化国际支付，帮助各种规模的企业实现其目标。通过将 Xe 的支付 API 直接集成到您的平台中，您可以向 220 多个国家发送付款，节省银行手续费，并享受有竞争力的汇率。对于您的客户和合作伙伴来说，在您的平台上提供国际支付选项是增加收入的绝佳方式。
为开发人员提供简单的集成
我们提供工具和资源，让您的团队轻松集成 Xe Payments API。
沙箱环境
我们的沙箱环境可让您在不影响实时数据或银行系统的情况下测试集成。
开发人员应用程序接口文档
我们的应用程序接口文档包含简单易懂的说明和代码示例，可简化开发人员的实施工作。
客户支持
设置完成后，我们将为您指派一名客户经理，帮助您解决任何问题。
金融科技、电子商务和旅游行业
支付应用程序接口为您的企业带来的好处
向 220 多个国家/地区汇款：直接从您的平台进行全球支付，为您和您的客户提供便利。无缝集成：轻松将我们的支付应用程序接口集成到您的平台中，构建让您的客户不断回头的解决方案。具有竞争力的汇率： 利用我们具有竞争力的汇率，在您的业务需要时随时兑换资金。额外收入： 利用国际支付选项发掘商机。
强大的应用程序接口可帮助您实现自动支付
准确的交易： 快速、安全、无差错的交易消除了人工处理的风险，让客户满意。发票自动化： 通过自动发票创建、发送、付款处理和跟踪，简化海外发票管理。直接银行付款： 直接向供应商的银行账户汇款，实现快速、无忧的业务支付。
如何开始使用支付 API
只需四个简单步骤，即可简化全球支付流程：
创建账户
联系我们，建立您的 Xe Sandbox 账户，了解我们的各种解决方案。
测试和集成
使用我们丰富的文档测试并将支付 API 直接集成到您的产品中。
验证并上线
检查您的集成，确保其顺利运行，并准备好启动！
处理付款
一旦上线，我们的应用程序接口将自动进行交易，为您节省时间并减少人工工作量。
可扩展性和可靠性
了解为什么 Xe 的支付 API 是您全球业务转账的最佳选择：
可扩展
我们的 RESTful 应用程序接口设计支持高效的开发、测试，并可随着业务增长进行扩展。
安全
行业领先的加密和安全措施可确保您的交易和数据受到保护。
可靠
凭借 30 多年的国际支付经验，Xe 可提供准确、可靠的结果。
联系我们的应用程序接口专家
现在就联系我们，讨论您的具体需求。借助 Xe 的支付 API，您可以简化全球支付处理流程，降低成本，并为客户提供无缝体验。
支付应用程序接口问题
Xe 的支付 API 可帮助企业将国际支付功能直接集成到自己的平台中。它允许您和您的客户以具有竞争力的汇率和可靠的处理方式进行实时全球交易。
是为了使集成过程变得简单，我们提供了各种工具和资源，例如
包含代码示例的完整 API 文档
安全测试的沙盒环境
专职客户经理支持
要集成 Xe 的支付 API，请遵循以下四个简单步骤：
创建 Xe 账户并申请沙盒访问权限。
使用文档测试和集成应用程序接口。
完成验证并上线。
开始处理全球自动付款！
支付应用程序接口可随着您的业务增长而扩展。无论您是初创企业还是大型企业，支付应用程序接口都能在不影响性能的情况下支持大量交易。
是的。Xe 的支付 API 支持发票自动化，因此您可以在系统内高效地创建、发送、处理和跟踪发票。
如需咨询定价问题，请联系我们，讨论我们如何能最好地满足您的需求。Xe 团队成员将与您联系，寻找符合您业务目标的计划。如需集成帮助，请联系您的专属客户经理。他们将能够为您提供与设置相关的专业帮助或任何其他问题。