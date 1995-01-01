The ユーロ is the currency of ユーロ加盟国. Our currency rankings show that the most popular ユーロ exchange rate is the EUR to USD rate. The currency code for ユーロ is EUR, and the currency symbol is €. Below, you'll find ユーロ rates and a currency converter.
ヨーロッパの中央銀行はヨーロッパ中央銀行（ECB）と呼ばれます。2012年現在、17のEU加盟国がユーロを採択しています。 ユーロは外国為替市場で2番目に取引量の多い通貨です。多くの金融機関および個人がユーロの取引を行います。 ユーロの別名は、Teuro（ドイツ語）、Yoyo（アイルランド英語）、Leru（スペイン語）、およびEge（フィンランド語）です。
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ユーロの導入
追加のユーロ地域
廃止された各国通貨の価値
|参加国の公式な固定ユーロレート
|（古い）法定通貨
|ユーロからの換算レート
|廃止日
|ATS オーストリア、シリング
|1 EUR = 13.7603 ATS
|2002年2月28日
|BEF ベルギー、フラン
|1 EUR = 40.3399 BEF
|2002年2月28日
|CYP キプロス、ポンド
|1 EUR = 0.585274 CYP
|2008年1月31日
|DEM ドイツ、ドイツマルク
|1 EUR = 1.95583 DEM
|2002年2月28日
|EEK エストニア、クローン
|1 EUR = 15.6466 EEK
|2011年1月15日
|ESP スペイン、ペセタ
|1 EUR = 166.386 ESP
|2002年2月28日
|FIM フィンランド、マルッカ
|1 EUR = 5.94573 FIM
|2002年2月28日
|FRF フランス、フラン
|1 EUR = 6.55957 FRF
|2002年2月17日
|GRD ギリシャ、ドラクマ
|1 EUR = 340.750 GRD
|2002年2月28日
|HRK クロアチアクーナ
|1 EUR = 7.53450 HRK
|2023年1月1日
|IEP アイルランド、ポンド
|1 EUR = 0.787564 IEP
|2002年2月9日
|ITL イタリア、リラ
|1 EUR = 1936.27 ITL
|2002年2月28日
|LUF ルクセンブルグ、フラン
|1 EUR = 40.3399 LUF
|2002年2月28日
|MTL マルタ、リラ
|1 EUR = 0.429300 MTL
|2008年1月31日
|NLG オランダ、ギルダー（フローリン）
|1 EUR = 2.20371 NLG
|2002年1月28日
|PTE ポルトガル、エスクード
|1 EUR = 200.482 PTE
|2002年2月28日
|SIT スロベニア、トラール
|1 EUR = 239.640 SIT
|2007年1月14日
|SKK スロバキア、コルナ
|1 EUR = 30.1260 SKK
|2009年1月17日
|VAL バチカン市国、リラ
|1 EUR = 1936.27 VAL
|2002年2月28日
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利便性のため、また上のリストのように、ユーロに対する価値が現在決定的に設定されているため、XE Currency Converterは、これらの通貨が流通しなくなった後も引き続きこれらの単位をサポートします。 さらに、数年間は引き続き、現在のほとんどのヨーロッパの通貨は、特定の場所で物理的に交換できます。 詳細については、下の「関連リンク」セクションに表示されているEuroの公式サイトを参照してください。
以前の欧州通貨単位（ECU）
スペルおよび大文字の使用
関連リンク:
|Name
|ユーロ
|Symbol
|€
|Minor unit
|1/100 = セント
|Minor unit symbol
|cent
|Top EUR conversion
|EUR to USD
|Top EUR chart
|EUR to USD chart
|Nicknames
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Coins
|Freq used: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Rarely used: 1cent, 2cent
|Bank notes
|Freq used: €5, €10, €20, €50, €100
Rarely used: €200, €500
|Central bank
|ヨーロッパ中央銀行
|Users
ユーロ加盟国, アンドラ, オーストリア, アゾレス諸島, バレアレス諸島, ベルギー, カナリア諸島, キプロス, フィンランド, フランス, フランス領ギアナ, フランス領南方・南極地域, ドイツ, ギリシャ, グアドループ, オランダ, バチカン市国, アイルランド（エリウ）, イタリア, ルクセンブルク, マデイラ島, マルタ, モナコ, モンテネグロ, オランダ, ポルトガル, レユニオン, サンピエール島およびミクロン島, サン・マルタン, サンマリノ, スロバキア, スロベニア, スペイン, バチカン市国, エストニア, リトアニア, ラトビア
ユーロ加盟国, アンドラ, オーストリア, アゾレス諸島, バレアレス諸島, ベルギー, カナリア諸島, キプロス, フィンランド, フランス, フランス領ギアナ, フランス領南方・南極地域, ドイツ, ギリシャ, グアドループ, オランダ, バチカン市国, アイルランド（エリウ）, イタリア, ルクセンブルク, マデイラ島, マルタ, モナコ, モンテネグロ, オランダ, ポルトガル, レユニオン, サンピエール島およびミクロン島, サン・マルタン, サンマリノ, スロバキア, スロベニア, スペイン, バチカン市国, エストニア, リトアニア, ラトビア
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