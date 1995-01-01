利便性のため、また上のリストのように、ユーロに対する価値が現在決定的に設定されているため、XE Currency Converterは、これらの通貨が流通しなくなった後も引き続きこれらの単位をサポートします。 さらに、数年間は引き続き、現在のほとんどのヨーロッパの通貨は、特定の場所で物理的に交換できます。 詳細については、下の「関連リンク」セクションに表示されているEuroの公式サイトを参照してください。

以前の欧州通貨単位（ECU）

ユーロは、以前の欧州通貨単位（"ECU"）と同じではありません。ECUは、当社のサービスでのリストで"XEU"として表示するために使用されています。 ECUは、それ自体が1つの通貨ではなく、理論的な"バスケット"通貨です。実際の"ECU"紙幣または硬貨は存在しません。 いずれにしても、ECUは、本物の通貨であるユーロに代わりました。

スペルおよび大文字の使用

スペルおよび大文字の使用についての注意: 英語におけるEUR通貨単位の公式のスペルは"euro"です（小文字の"e"で始まります）。ただし、業界で一般的に使用されているスペルは"Euro"です（大文字の"E"で始まります）。通常、他の通貨名でも大文字で始まるものが使用されているため、その慣習に従うと、名詞の（EUR通貨を意味する）"Euro"と、（間接的にヨーロッパに関連するものを意味する）一般的な形容詞の"euro"とを区別できます。 この慣行は、特にマーケティングおよび広告において一般的です。次のような文がよく見られます。"Try new Goop™ hair gel with genuine euro style and hold!" とは言え、英語のネイティブスピーカーにとっても、言語的ニュアンスは非常に微妙です。 多くの言語では、EUR単位の名前について複数の公式スペルがあることに注意してください。これらの中には、一般的に使用されているものもそうでないものもあります。 たとえば、次のようなものです。 Ege（フィンランド語）、Eumeln（ドイツ語）、Leru（スペイン語）、Neuro（イタリア語）Quid（アイルランド英語）、およびTeuro（ドイツ語）。

関連リンク:

EURの詳細については、下のリンク、特にヨーロッパ中央銀行のサイトを参照することをお勧めします。 これらのサイトには、ユーロについての最新ニュースや、導入、スペル、法律などの情報が含まれています。