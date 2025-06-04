- Home
- Xe プラットフォーム |組み込み決済APIと通貨データ
プラットフォーム内での支払いを簡素化しましょう
Xeの力を活用して、柔軟な決済API、組み込みERPソリューション、世界的に有名な通貨データツールを通じて、ビジネスの支払いを簡素化しましょう。
世界中の企業から信頼されています
簡素化されたグローバル決済
顧客の旅路内でシームレスな越境支払いを提供します。当社の最新かつ柔軟なAPIを使えば、Xeのグローバル決済を財務チームが依存するあらゆるプラットフォームに直接組み込み、ボタン一つでサプライヤーやスタッフへの支払いが可能です。
シームレスな支払いプロセス
Xeは、自社プラットフォーム内でシームレスで安全な決済ワークフローを実現します。もうファイルのエクスポートや外部ポータルへのログインも不要です。また、ビジネス向けに設計されているため、検証やコンプライアンスチェックなどのスマート機能が搭載されており、コストがかかる前にエラーを発見できます。
強化されたデータと報告
Xeのグローバル決済とライブ通貨データフィードをプラットフォームに組み込ませ、報告の自動化、正確性の向上、財務システムの手動作業を削減しましょう。
Why businesses choose Xe
もう不格好なポータルはない
古くて使いにくいポータルを、必要なすべてを一か所にまとめた、クリーンで直感的なインターフェースに置き換えましょう。
すべての取引における自信
あなたの資金は規制された保護、最高品質の金融パートナー、エンタープライズレベルのセキュリティによって守られており、安心して資金を移動できます。
強さと安定性に支えられて
XeはEuronetの一部であり、NASDAQ上場の投資適格企業であり、銀行級のセキュリティ、コンプライアンス、コーポレートガバナンスを備えています。
セットアップのサポートやそれ以降のサポート
Xeは専用の技術サポートや決済の専門家へのアクセスを提供し、問題が起きたときに迅速にセットアップし、簡単に解決できます。
グローバル企業向けに構築されたソリューション
会計プラットフォーム
XeはMicrosoft Dynamics 365やSage Intacctなどの主要な会計・ERPシステムにシームレスに統合され、ユーザーは既に使っているツール内からグローバル決済に組み込みアクセスできます。柔軟なAPIにより、どの買掛金プラットフォームでも同じ効率的な体験を提供できます。ファイルのエクスポートもポータルもなく、ただ速くシームレスで安全な支払いのみです。
リソース
話しましょう
決済をプラットフォームに組み込みたい、FXデータやレポートの強化、あるいは支払いプロセスを簡素化する方法を探している場合でも、私たちはサポートします。私たちのチームにご連絡いただき、会話を始めましょう。