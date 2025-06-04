Xeは、自社プラットフォーム内でシームレスで安全な決済ワークフローを実現します。もうファイルのエクスポートや外部ポータルへのログインも不要です。また、ビジネス向けに設計されているため、検証やコンプライアンスチェックなどのスマート機能が搭載されており、コストがかかる前にエラーを発見できます。