国内および国境を越えた決済のために複数のプラットフォームを同時にこなすことはもうお別れです。当社の簡単なプラットフォームにより、190+カ国に130+通貨で高速グローバル決済を送ることができます。ERPシステムから直接FXへの露出とニーズを管理しましょう。