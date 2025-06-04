- Home
ERP統合をシームレスに実現しました
グローバル決済のためのERP統合
国内および国境を越えた決済のために複数のプラットフォームを同時にこなすことはもうお別れです。当社の簡単なプラットフォームにより、190+カ国に130+通貨で高速グローバル決済を送ることができます。ERPシステムから直接FXへの露出とニーズを管理しましょう。
ERPウェビナーや顧客体験談を探求しましょう
ウェビナー
組み込み決済の仕組みを学び、財務チーム向けのベストプラクティスを探り、最新技術を発見してERPシステムの潜在能力を最大限に引き出すための最新技術を、すべてあなたの都合に合わせてご利用いただけます。
顧客体験談
実際の顧客体験談を読んで、企業がどのようにXeの組み込み決済やFXソリューションをERPソリューションに導入し、買掛金処理を効率化しているかをご覧ください。
統合が容易
当社のERPソリューションにより、従業員およびベンダーの費用を世界中で管理、追跡、支払いが可能です。ファイル転送や手作業の会計記録は過去のものにしておきましょう。Xeが会計プロセスを効率化します。
リアルタイムFXトラッキング
買掛金のリアルタイム照合により、損益計算はかつてないほど簡単かつ正確です。さらに、Xeを通じて実行されたすべての支払いは同期・投稿され、リアルタイムで照合されるため、重要な部分はすべてが記録されています。
データの力
取引時のリアルタイム為替レートを把握し、即時の損益分析を活用して為替リスクを把握し、実行前に何に巻き込まれるのか確信を持ちましょう。
世界で最も信頼のおける通貨サービスプロバイダー
30年にわたる正確な通貨データ提供と国境を越えたビジネス決済処理の経験を持つXeは、国際決済の世界的リーダーです。
通貨交換およびERPの専門知識
2021年には145億ドル+以上の資金が国境を越えて移転され、私たちはあなたのユニークなビジネスを支援するための知識と専門性を持っています。
迅速かつ安全なビジネス決済
Xeの超高速決済ネットワークチャネルは、世界200+か国以上と接続しています。
通貨データの提供で何百万人もの人々に信頼されています
Xeには2億8千万+の訪問者がおり、私たちは通貨為替データと世界の決済に関する世界的な信頼権威です。
何千もの企業がXeを利用しています
私たちは18,000人以上のグローバル企業ユーザーに専門知識を提供し、彼らが独自のビジネス目標を達成するお手伝いをします。
なぜビジネスでXeを使うのか
約30年にわたる通貨の専門知識、透明なレート、効率的なオンラインプラットフォームにより、国際送金の管理と送金を簡単に行えます。
私たちは通貨当局です
毎年2億8,000万人がXeを訪れるのには理由があります。私たちは、数十年の経験を持つ正確な料金とシンプルなFXソリューションを提供しています。
安全とセキュリティ
ユーロネットファミリーの一員として、当社の顧客は年間1,150億+ドルのグローバルビジネス処理を信頼しています。あなたの安全が最優先です。
競争力のある料金
当社のチームは24時間365日市場を追跡しています。為替レート計算機を活用して、目標金利に達したら最新情報をお届けします。
予想外の手数料なし
私たちは、お客様の利益を守ることが私たちの利益の鍵と考えています。最低送金額がなく、手数料もほぼゼロで、情報に基づいた判断をしましょう。
XeのERPビジネスソリューションに興味がありますか?
経験豊富なチームが、御社の独自のニーズについてご相談いたします。Xeとの提携に興味がある方は、ぜひご連絡ください。当社の国際ビジネス専門家の一人が喜んでお手伝いいたします。
Xe(ERP)のパートナーとして始めましょう
企業パートナーになりたいというご希望をXeにお伝えいただければ、お客様のビジネスニーズに合わせたソリューションをカスタマイズします。下記のフォームにご記入いただければ、パートナーシップチームからまもなくご連絡いたします。
XeのERP統合に関する質問
XeのERPソリューションは、企業がERPプラットフォームから直接国際決済を管理するのを支援します。190+カ国、130+通貨にわたるグローバル取引、買掛金、照合タスクを自動化します。
Xeは現在、Microsoft Dynamics Business Central、Dynamics 365 Finance、Sage Intacctなどの人気ERPプラットフォームと連携しています。
Xeは、複数のプラットフォームや手動ファイル転送の必要性を企業に排除する手助けをします。リアルタイムのFX追跡、損益報告、効率向上をERPソリューションでご利用いただけます。
XeのERP統合は、グローバル経費の追跡、損益報告、ファイルのアップロードなど、ビジネスの業務を簡素化・効率化します。
買掛金プロセスの効率化
リアルタイム取引トラッキング
手動データ入力の削減
強化されたFXリスク管理