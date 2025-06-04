カンザス州に拠点を置く機器サプライヤーであるUltraSourceが、Xe Global Business PaymentsをMicrosoft Dynamics 365 Financeに統合し、買掛金処理プロセスをどのように変革したかをご覧ください。この自動化により、手作業の作業が省かれ、ベンダーへの支払いが効率化され、戦略的成長に集中できるようになりました。すべては進歩的なCFOロブ・モグレンのリーダーシップのもとで行われました。