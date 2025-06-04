- Home
ERPの顧客体験談
顧客がXeのERP向け組み込み決済ソリューションでどのように課題を解決し、時間を節約しているかをご覧ください。
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
カンザス州に拠点を置く機器サプライヤーであるUltraSourceが、Xe Global Business PaymentsをMicrosoft Dynamics 365 Financeに統合し、買掛金処理プロセスをどのように変革したかをご覧ください。この自動化により、手作業の作業が省かれ、ベンダーへの支払いが効率化され、戦略的成長に集中できるようになりました。すべては進歩的なCFOロブ・モグレンのリーダーシップのもとで行われました。
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
グローバルなソフトウェアプロバイダーであるHansen Technologiesは、Xe.com の支払いソリューションをMicrosoft Dynamics 365 Financeに統合することで、買掛金処理プロセスを強化しました。この自動化により、国内外の決済が効率化され、手作業ミスが減り、運用効率が向上し、CFOのリチャード・イングリッシュ氏とそのチームはERPシステム内での支払いを安全に管理できるようになりました。
アトラス・パールズ – D365ビジネスセントラル
南洋の主要な真珠生産者であるAtlas Pearlsは、Xe Global Business PaymentsをMicrosoft Dynamics 365 Business Centralに組み込み、買掛金業務を近代化しました。財務コントローラーのレベッカ・マッキーティングが率いる自動化により、支払い効率が向上し、手動ワークフローが置き換えられ、成長とイノベーションを優先できるようになりました。
私たちのERPソリューションの実態を見たいですか?
XeのERPソリューションで業務を効率化し、グローバルな決済を簡素化しましょう。組み込み決済技術がいかにシームレスにERPシステムに統合され、効率を高め、時間を節約するかを直接体験してください。ビジネスを変革する準備はできていますか?