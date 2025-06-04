BICコード（銀行識別コード）はSWIFTコードと同じです。国際送金を行う際に特定の銀行を識別するために使用されます。国や銀行によっては「BIC」という用語を使用し、「SWIFTコード」という用語を使用する場合もありますが、どちらも同じコード形式を指し、資金が正しい金融機関に確実に届くようにするという同じ目的を果たします。