SWIFT/BIC コードとは何ですか?
SWIFTコード（BICとも呼ばれる）は、国境を越えた送金や受取の際に、送金が正しい場所に確実に届くようにするために使用される国際的な銀行識別コードです。このコードにより、銀行は送金に関与する金融機関を正確に把握し、国際送金の安全かつ正確な受け取りを確保することができます。
SWIFT/BICコードの形式
SWIFT/BICコードは8～11文字で構成され、世界中の特定の銀行と支店を識別します。コードの各部分にはそれぞれ意味があります。
銀行コード（AAAA）：銀行を表す4文字。多くの場合、銀行名の短縮形です。
国コード（BB）：銀行の所在国を表す2文字。
所在地コード（CC）：銀行の本店または地域を表す2文字（文字または数字）。
支店コード（123）：特定の支店を指定する3桁の数字。この部分が「XXX」の場合、銀行の本店を指します。
SWIFTコードの例
SWIFT/BIC コードはいつ必要になりますか?
海外送金または受取の際に、SWIFT/BICコードが必要になる場合があります。このコードは、送金を正しい銀行と支店にルーティングするのに役立ちます。また、送金先の国によっては、IBANや現地の銀行コードなどの追加情報が必要になる場合もあります。
SWIFT/BIC コードはどこで確認できますか?
SWIFT/BICコードは通常、オンラインバンキング、銀行の明細書、または銀行のウェブサイトで確認できます。また、SWIFT/BICコード検索ツールを使って、銀行と支店の正しいコードを調べることもできます。
SWIFT/BICコードに関するよくある質問
SWIFTコードは、国際送金において世界中の銀行や金融機関を識別するために使用される固有の識別子です。SWIFTは、Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication（国際銀行間金融通信協会）の略称です。これらのコードは、送金が正しい銀行と国に確実に送金されるようにするために役立ちます。一般的なSWIFTコードは8文字または11文字で、銀行、国、所在地、そして場合によっては特定の支店に関する情報が含まれています。
BICコード（銀行識別コード）はSWIFTコードと同じです。国際送金を行う際に特定の銀行を識別するために使用されます。国や銀行によっては「BIC」という用語を使用し、「SWIFTコード」という用語を使用する場合もありますが、どちらも同じコード形式を指し、資金が正しい金融機関に確実に届くようにするという同じ目的を果たします。
SWIFTコードは、銀行が国際送金において安全かつ正確な通信を行うために役立ちます。海外に送金する際、銀行は受取人のSWIFTコードを使用して、受取銀行とその所在地を特定します。各コードは以下の要素で構成されます。
銀行コード（4文字）
国コード（2文字）
所在地コード（2文字または数字）
支店コード（3文字、任意）
このグローバルシステムにより、送金は効率的かつ安全に正しい送金先に送られます。
SWIFTコードとBICコードには機能的な違いはありません。これらの用語は同じ意味で使用されます。「SWIFT」は、システムを開発・管理する国際ネットワーク（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication：世界銀行間金融通信協会）を指します。「BIC」は銀行識別コード（Bank Identifier Code）の略で、コード自体の正式名称です。SWIFTとBICのどちらで表記されていても、意味は同じです。
SWIFTコードは銀行を識別し、IBAN（国際銀行口座番号）はその銀行内の個々の口座を識別します。SWIFTコードは送金が正しい金融機関に確実に届くようにし、IBANは正しい口座に確実に届くようにするものです。国際送金、特にヨーロッパ内での送金では、取引を正常に完了するために両方のコードが必要になることがよくあります。
SWIFTコードは国際送金に使用され、世界中のどこで送金を受け取るかを示す特定の銀行と支店を識別します。一方、ルーティング番号は米国内の送金に使用され、取引に関与する金融機関を識別します。SWIFTコードは8～11桁の英数字で、ルーティング番号は9桁のコードです。簡単に言うと、SWIFTコードは国際送金用、ルーティング番号は米国内の送金用です。
SWIFTコードは国際送金に使用され、世界中で資金を受け取る特定の銀行と支店を識別します。一方、ソートコードは英国とアイルランド国内の送金に使用され、送金を適切な銀行と支店にルーティングするのに役立ちます。SWIFTコードは8～11桁の英数字で、ソートコードは6桁の数字です。つまり、SWIFTコードは国際送金用であり、ソートコードは英国とアイルランド国内の取引に使用されます。
必ずしもそうとは限りません。銀行によっては、すべての支店で単一のSWIFTコード（通常、本店のコードはXXXで終わります）を使用しているところもあります。また、支店ごとに固有のSWIFTコード（多くの場合、末尾の3文字が特定のもの）を割り当てているところもあります。受取人が支店固有のコードを提供している場合は、それを使用するのが最善です。これにより、処理が迅速化され、送金が正しい場所に早く届くようになります。
SWIFTコード検索ツールを使うには、国名と銀行名を入力するだけです。都市名がわかっている場合は、検索結果を絞り込むために都市名を追加できますが、必須ではありません。正しいSWIFT/BICコードが見つかったら、国際送金の際にそのコードを使用して、送金が正しい金融機関に確実に届くようにしてください。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.