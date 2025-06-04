SWIFTコードは、国境を越えて送金または受取を行う際に、特定の銀行または金融機関を識別するために使用されます。銀行の国際住所のような役割を果たし、国際銀行システムを通じて安全かつ正確に送金をルーティングするのに役立ちます。すべての送金方法や国でSWIFTコードが必要なわけではありませんが、銀行を介した従来の電信送金では多くの場合必要になります。正しいSWIFTコードを提供することで、送金の遅延、拒否、または送金先の誤りのリスクを軽減できます。