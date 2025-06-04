銀行のSWIFTコードを検索する
SWIFT 検索を使用して銀行の SWIFT/BIC コードを検索するか、以下にリストされている人気の銀行からすぐに選択してください。
SWIFTコードを探す
まずは、以下の人気の銀行からお選びください。
SWIFT/BIC コードとは何ですか?
SWIFTコード（BICとも呼ばれる）は、国境を越えた送金や受取の際に、送金が正しい場所に確実に届くようにするために使用される国際的な銀行識別コードです。このコードにより、銀行は送金に関与する金融機関を正確に把握し、国際送金の安全かつ正確な受け取りを確保することができます。
SWIFT/BIC コードが必要なのはなぜですか?
通常、国際送金の送受信にはSWIFT/BICコードが必要です。これは、正しい金融機関を識別し、送金を安全にルーティングするために役立ちます。ただし、すべての国際送金でSWIFT/BICコードが必要なわけではありません。国や支払い方法によっては、IBAN、ルーティング番号、または国内クリアリングコードなどの代替コードが使用される場合があります。
私の銀行には複数の SWIFT コードがありますか?
多くの銀行、特に複数の都市に支店を持つ大手銀行は、複数のSWIFTコードを持っています。単一のグローバルSWIFTコードを使用する銀行もあれば、国際送金をより正確にルーティングするために、特定の支店に固有のコードを割り当てる銀行もあります。
よくある質問
SWIFTコードは、国境を越えて送金または受取を行う際に、特定の銀行または金融機関を識別するために使用されます。銀行の国際住所のような役割を果たし、国際銀行システムを通じて安全かつ正確に送金をルーティングするのに役立ちます。すべての送金方法や国でSWIFTコードが必要なわけではありませんが、銀行を介した従来の電信送金では多くの場合必要になります。正しいSWIFTコードを提供することで、送金の遅延、拒否、または送金先の誤りのリスクを軽減できます。
銀行によって異なります。すべての支店で単一のグローバルSWIFTコードを使用している銀行もあれば、特定の支店や部署（特に大都市や法人口座）に固有のコードを割り当てている銀行もあります。支店に専用のSWIFTコードがある場合は、それを使用することで処理が迅速化され、追跡精度が向上する可能性があります。そうでない場合は、銀行本店のSWIFTコードが信頼できる代替手段となることがよくあります。
支店のSWIFTコードは、以下の方法で確認できます。
このページにあるような検索ツール
国際送金の詳細が通常掲載されているオンラインバンキングプラットフォーム
銀行の明細書または正式な文書
支店のカスタマーサポート、または銀行のメインヘルプライン
支店に固有のSWIFTコードがない場合は、銀行から代わりに一般コードまたは本店コードを使用するように指示されることがあります。
SWIFTコードを間違えると、送金の遅延や拒否、場合によっては誤った金融機関への送金につながる可能性があります。送金が拒否された場合、送金元に返金される可能性があり、多くの場合、追加料金が発生します。資金が誤った銀行に届いた場合、回収に時間がかかり、回収手数料が発生する場合があります。特に多額の送金や緊急の送金の場合は、送金を確定する前に、必ず銀行または受取人にSWIFTコードを再度ご確認ください。
標準的なSWIFTコードは8文字または11文字で、以下の構造になっています。
銀行コード（4文字）：銀行を識別します。
国コード（2文字）：銀行の所在国を示します。
所在地コード（2文字）：都市または地域を示します。
支店コード（3文字、任意）：特定の支店を識別します。
コードが8文字の場合、通常は銀行の本店を指します。
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.