ERP支払いウェビナー
ERP向けの組み込み決済機能とFXソリューションを用いた買掛金の効率化を学びましょう。
Microsoft Dynamics 365 Business Central
組み込み決済の力を発見
Xeの組み込み決済ソリューションを使って、Microsoft Dynamics 365 Business Centralでベンダー決済を効率化する方法を学びましょう。ワークフローの効率化、リアルタイムの銀行検証の恩恵、そして自動化された報告の活用による効率化。
Microsoft Dynamics 365 Finance
請求書の処理と支払いを自動化しましょう
OCRによる請求書処理の自動化方法を発見し、その後、Dynamics 365 Finance内で支払い処理を行ってください。XeやMicrosoftの専門家によるライブデモを見て、買掛金のワークフロー最適化方法をご紹介します。
私たちのERPソリューションの実態を見たいですか?
XeのERPソリューションで業務を効率化し、グローバルな決済を簡素化しましょう。組み込み決済技術がいかにシームレスにERPシステムに統合され、効率を高め、時間を節約するかを直接体験してください。ビジネスを変革する準備はできていますか?