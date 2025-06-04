- Home
30+年のFXおよび通貨経験を持つ当社のCurrency Data APIは、世界中の数百種類の通貨に対してリアルタイムで正確かつ信頼性の高い通貨交換データを提供します。Xe独自のレートは、金融データプロバイダーと信頼できる銀行から直接調達されたものです。
220+世界通貨のリアルタイムで正確かつ信頼性の高いデータ
XeのCurrency Data APIは、100以上の信頼の高いグローバルソースと統合されています。これにより、最も正確で最新のデータを提供することが可能です。私たちは動的にエラーを検出・フィルタリングし、信頼できる最新のAPIとデータを提供します。
シンプルで迅速な実装
当社の通貨データAPIは開発者向けに構築されています。既存のソフトウェアに簡単に接続できるようにしています。Java、NodeJS、PHP、Python用のSDKが届きます。
通貨両替ツールとレート
ライブデータだけでなく、もっと多くのものを得ることができます。XECDは過去の金利、月次平均、通貨の変動性、そして金利にカスタマイズ可能なマージンを追加できる機能を提供しています。
220+通貨、金属、暗号通貨
当社の通貨データAPIは、数百の世界通貨、貴金属、選定された暗号通貨、そして正確な中央銀行金利を提供します。
正確で信頼できる最新の料金
更新されたレートは60秒ごとに確認できます。当社の通貨ミンダーにより、Xeは通貨データAPIで最も正確な世界レートを確保しています。
強力でスケーラブルな通貨データAPI
Xeの通貨データAPIは、中小企業からフォーチュン500企業まで、あらゆる業界の何千もの企業で利用されています。当社のFX通貨変換APIを使えば、保証された利用可能性、スケーラブルな取引量、そしてミリ秒単位での応答を得られます。Microsoft Dynamics、Oracle、Sage、SAPなど、現在のソフトウェアと簡単に連携できます。
詳細なAPIドキュメント
当社の詳細な通貨APIドキュメントは、実装しやすい簡単な手順とコード例で満載です。非技術的なクイックスタートガイド - 無料トライアルでAPIをテストしてください
技術仕様書 PDF - 開発者向けに構築された強力なJSON API
Xe Currency Data Swagger - クライアントおよびサーバーサイドSDKへのアクセス
私たちのAPIGitHubリポジトリ - 通貨データAPIを最大限に活用しましょう
XeのCurrency Data APIは、ビジネスのニーズに合った信頼できる為替レートを提供します。レート更新の頻度と月ごとのAPIレートリクエスト数を選択します。
以下のプランでご要望に合わない場合は、 ぜひお問い合わせください。
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
私たちとパートナーを組みましょう
ソフトウェアベンダー、ITプロフェッショナルサービス、紹介パートナーの皆様をご募集しており、APIを活用して革新的な製品やサービスを作り出していただきたいと考えています。Xe Currency Dataとの提携により、堅牢なインフラ、よく文書化されたAPI、再配布の機会、コーブランディング、紹介プログラムの機会が提供されます。
ISV
当社のAPIは、為替レートデータを製品に統合したい独立系ソフトウェアベンダーにとって優れたソリューションです。XECDを使ってライブレートや過去のデータなどにアクセスできます。これにより製品が向上し、顧客により多くの価値をもたらします。
ITプロフェッショナルサービス
XECDは使いやすいですが、一部の企業は統合、カスタマイズ、その他の技術的側面で支援を必要とする場合があります。私たちと提携することで、APIとあなたの専門知識を融合した包括的なソリューションをクライアントに提供できます。
紹介
さらなる収益機会のために紹介プログラムに参加してください。ご紹介いただいた成功したご紹介ごとにコミッションを獲得できます。また、コーブランディングの機会も提供しており、あなたのブランドで当社の製品やサービスを宣伝することができます。
Xeの通貨データAPIを統合する
Xeでは、質の高いサポートを提供することに専念しています。貴社のユニークなユースケースに合わせて、通貨データAPIパッケージをカスタマイズすることも喜んで承ります。Xeとの提携に興味がある方は、ぜひご連絡ください。
Xeは常に、グローバルに信頼されている通貨データを共有するための新しいアイデアを探しています。ヘルプが必要ですか？お電話ください:+1 416 214-5606 - オプション1
通貨データAPI
XeのCurrency Data APIは、開発者向けのツールで、100+以上の世界中の220+通貨のリアルタイムかつ正確な為替レートデータを提供します。XECDを導入すれば、過去の金利、月次平均、通貨変動性にアクセスできます。
当社のCurrency Data APIは、100以上の金融機関や中央銀行からレートを取得してくれる信頼できるAPIです。エラーを検出・フィルタリングし、為替レートデータを60秒ごとに更新して最新の情報を得ています。
追加機能はパッケージによって異なる場合があります。すべてのXECD APIには以下が含まれます:
リアルタイムおよび過去の為替レート
月平均
通貨ボラティリティデータ
タイムフレームクエリ
カスタマイズ可能なマージンと価格設定
統合プロセスをできるだけ簡単にするために、XeはJava、NodeJS、PHP、PythonのSDKを提供しています。また、非技術的なクイックスタートガイド、技術仕様PDF、GitHubリポジトリなど、充実したAPIドキュメントも提供しています。
XeのAPIはスケーラブルで、Microsoft Dynamics、Oracle、Sage Intacct、SAPなどのプラットフォームと統合可能です。パッケージによっては、Currency Data APIはERP、CRM、SaaSアプリケーションと連携します。
はい！Xeは無料トライアルを提供しているため、APIの機能を試し、あなたのソフトウェア環境にどのように適合するかを確認できます。パッケージを選ぶ前に、自分で、コミットメントなしで試してみてください。