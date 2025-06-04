- Home
企業向け決済API &国際決済処理 - Xe
あらゆる規模の企業をエンパワーメントする
グローバル取引のための決済API
XeのPayments APIをプラットフォームに直接統合し、安全かつ効率的な国際決済を実現します。企業向けの主要な決済APIソリューションとして、当社のAPIは国境を越えた取引を簡素化し、時間と費用の節約を実現します。
世界の業界リーダーから信頼されています
安全で迅速、信頼できる送金をXeに頼る世界中の企業に参加しましょう。
XeのAPIで220+の国に送金
国際決済を簡素化することで、あらゆる規模の企業が目標達成を支援します。XeのPayments APIを直接プラットフォームに統合することで、220か国以上に支払いを送り、銀行手数料を節約し、競争力のある為替レートの恩恵を受けられます。顧客やパートナーにとっては、プラットフォーム上で国際決済オプションを提供することで収益を増やす優れた方法です。
開発者向けの簡単な統合
私たちは、チームがXe Payments APIを簡単に統合できるツールとリソースを提供しています。
サンドボックス環境
当社のサンドボックス環境では、ライブデータや銀行システムに影響を与えずに統合をテストできます。
開発者向けAPIドキュメント
APIドキュメントには、開発者の実装を効率化するためのわかりやすい手順とコード例が含まれています。
カスタマーサポート
設定が整ったら、質問に対応できるアカウントマネージャーを割り当てます。
フィンテック、eコマース、旅行業界
あなたのビジネスに対する支払いAPIの利点
220+カ国への送金: プラットフォームから直接グローバル決済を有効にし、あなたと顧客双方に利便性を提供します。シームレスな統合: 決済APIをプラットフォームに簡単に統合し、顧客のリピートを維持するソリューションを構築しましょう。競争力のある為替レート: ビジネスが必要な際には、競争力のある金利を活用して資金を変換しましょう。追加収益: 国際決済オプションでチャンスを開きましょう。
支払いの自動化を支援する強力なAPIです
正確な取引: 手作業のリスクを排除し、迅速かつ安全、エラーのない取引で顧客を満足させましょう。請求書自動化: 自動請求書作成、送信、支払い処理、追跡により、海外請求書管理を簡素化しましょう。銀行からの直接支払い: 迅速かつ手間のかからないビジネス決済のために、直接サプライヤーの銀行口座に送金しましょう。
Payments APIの始め方
グローバルな決済プロセスを4つの簡単なステップで簡素化します:
アカウント作成
Xe Sandboxアカウントの設定やさまざまなソリューションのご相談は、ぜひご連絡ください。
テストと積分
当社の詳細なドキュメントを使って、Payments APIを直接製品にテスト・統合してください。
認証して公開開始
統合がスムーズに動作しているか確認し、リリースの準備ができているか確認してください!
支払い処理
一度稼働すれば、当社のAPIは取引を自動化し、時間の節約と手作業の軽減を実現します。
スケーラビリティと信頼性のために構築されています
なぜXeのPayments APIがあなたのグローバルビジネス移転に最適な選択肢なのかをご確認ください:
スケーラブル
当社のRESTful API設計は、ビジネスの成長に伴う効率的な開発、テスト、スケーリングをサポートします。
牢
業界をリードする暗号化およびセキュリティ対策により、取引とデータが保護されます。
頼もしい
30+年の国際決済経験に裏打ち、Xeは正確で信頼できる結果を提供します。
APIの専門家にご連絡ください
ご要望についてお話ししたい方は、ぜひ今日ご連絡ください。XeのPayments APIを使えば、グローバルな決済処理を効率化し、コストを削減し、お客様にシームレスな体験を提供できます。
決済APIに関する質問
XeのPayments APIは、企業が国際決済機能を自社プラットフォームに直接統合するのに役立ちます。これにより、あなたと顧客は競争力のある為替レートと信頼性の高い処理でリアルタイムのグローバル取引を行うことができます。
はい統合プロセスを簡単にするために、以下のツールやリソースを提供しています:
コードサンプルを含む完全なAPIドキュメント
安全なテストのためのサンドボックス環境
専用アカウントマネージャーサポート
XeのPayments APIを統合するには、以下の4つの簡単なステップを踏みます。
Xeアカウントを作成し、サンドボックスアクセスをリクエストしてください。
ドキュメントを使ってAPIのテストと統合を行ってください。
認証を完了して、公開開始。
自動グローバル決済の処理を開始しましょう!
決済APIはビジネスの成長に合わせてスケールするよう設計されています。スタートアップでも企業でも、Payments APIはパフォーマンスを犠牲にすることなく大量取引をサポートします。
はい。XeのPayments APIは請求書自動化をサポートしているため、請求書の作成、送信、処理、追跡をシステム内で効率的に行えます。
価格についてご相談いただける方は、ご 連絡 いただき、どのようにご要望をお願いできるかご相談ください。Xeのチームメンバーがあなたのビジネス目標に合ったプランを見つけるために連絡してきます。統合の助けが必要な場合は、専任のアカウントマネージャーにお問い合わせください。彼らは、設定に関する専門的なサポートや追加の質問を提供してくれます。