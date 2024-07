EUR - Euro

Valor das moedas nacionais obsoletas As cédulas e moedas do Euro começaram a circular nos países acima em 1 de janeiro de 2002. Naquele momento, todas as transações naqueles países passaram a ser avaliadas em Euro, e as cédulas e moedas "antigas" desses países foram sendo gradualmente retiradas de circulação. As datas precisas nas quais cada moeda "antiga" deixou de ter valor legal estão relacionadas na tabela abaixo.

Por conveniência, e devido a seus valores agora estarem irrevogavelmente fixos em relação ao Euro, conforme relacionado acima, o XE Currency Converter continuará a manter essas unidades, mesmo após sua retirada de circulação. Além disso, a maioria das moedas que saíram para dar lugar ao Euro ainda serão fisicamente conversíveis em locais especiais durante um período de vários anos. Para obter mais detalhes, consulte o site oficial do Euro, relacionado abaixo, na seção Links relevantes. Antiga Unidade Monetária Europeia (ECU)

O Euro não é a mesma coisa que a antiga Unidade Monetária Europeia (ou "ECU"), que costumava estar relacionada em nossos serviços como "XEU". A ECU era uma "cesta" teórica de moedas, não uma moeda por si só, e nunca existiu nenhuma cédula ou moeda de "ECU". A qualquer taxa, a ECU foi substituída pelo Euro, que é uma moeda "bona fide". Ortografia e capitalização

Uma observação sobre ortografia e capitalização: a ortografia oficial da unidade monetária EUR no idioma português é "euro", com o "e" minúsculo; entretanto, a prática predominante no setor é escrevê-la como "Euro", com o "E" maiúsculo. Já que os nomes de outras moedas têm a primeira letra maiúscula no uso geral, fazê-lo ajuda a diferenciar o substantivo "Euro", que significa a moeda EUR, do adjetivo mais geral "euro", que significa qualquer coisa com uma relação mesmo remota com a Europa. Isso é particularmente difundido em marketing e publicidade, setores em que é comum ler afirmações como "Experimente o novo gel para cabelo Goop™, com o genuíno estilo e fixação europeus!" Todavia, essa nuance linguística é muito sutil, mesmo para pessoas cujo idioma nativo seja o português. Também é importante observar que muitos idiomas possuem ortografias oficiais diferentes do nome ou da unidade EUR, que também pode ou não coincidir com o uso geral. Dentre eles, temos: Ege (finlandês), Eumeln (alemão), Leru (espanhol), Neuro (italiano), Quid (inglês da Irlanda) e Teuro (alemão). Links relevantes:

Para obter mais informações sobre o EUR, incentivamos você a visitar os links abaixo, especialmente o do Banco Central Europeu. Esses sites incluem notícias recentes sobre o Euro, assim como questões como implementação, ortografia, legislação e muito mais. XE - Calculadora da moeda Euro

BCE - Banco Central Europeu

BCE - Troca do dinheiro nacional

XE - Símbolos das moedas do mundo