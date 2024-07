Gráficos da XE Currency

Esta conveniente ferramenta avalia o histórico do mercado e analisa as tendências das taxas entre quaisquer moedas. Todos os gráficos são interativos, baseados nas taxas do mercado de médio porte, e ficam disponíveis por até 10 anos. Para ver o gráfico de uma moeda, selecione duas moedas diferentes, escolha um intervalo e clique.