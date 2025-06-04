Validator usmerjevalnih številk
Preden pošljete plačilo, prilepite 9-mestno usmerjevalno številko, da potrdite njeno veljavnost.
Zaščitite svoja plačila z natančnostjo
Uporaba pravilne usmerjevalne številke ščiti vaše plačilo pred zamudami, provizijami in napačno usmerjenimi sredstvi. V ZDA lahko banke uporabljajo različne usmerjevalne številke za ACH in bančna nakazila, nekatere velike banke pa uporabljajo številke, specifične za posamezne zvezne države. Če vnesete napačnega, bo vaš prenos lahko zavrnjen ali objavljen v napačni čakalni vrsti operacij.
Oblika usmerjevalne številke
Vsaka ameriška usmerjevalna številka (ABA/RTN) ima 9 števk:
Regija/Zvezno okrožje (AAAA): Določa zvezno okrožje in območje obdelave za vašo banko.
Identifikator institucije ABA (BBBB): Določa vašo specifično banko v tem okrožju, kot je ID banke.
Kontrolna številka (C): Zadnja "matematična kontrolna" številka, ki pomaga odkriti tipkarske napake ali napačne vnose.
Primer usmerjevalne številke
Izbira prave usmerjevalne številke
Banke pogosto uporabljajo različne usmerjevalne številke za ACH, bančna nakazila in čeke. Številka, natisnjena na vaših čekih, morda ni tista, ki jo potrebujete za ACH nakazilo ali direktno bremenitev. Če niste prepričani, se obrnite na svojo banko ali uporabite naše iskanje usmerjevalnih številk, da najdete pravo številko. Uporaba napačne številke lahko povzroči zamude ali vračila.
Pogoste napake
Usmerjevalne številke najpogosteje ne uspejo zaradi napačno vtipkane števke, neujemanja kontrolne vsote, uporabe številke ACH, ko je potrebna številka bančnega nakazila (ali obratno), sprememb, specifičnih za posamezno državo, pri velikih bankah, sprememb, povezanih z združitvami, ali preprostega oblikovanja, kot so presledki in pomišljaji. Že manjše napake lahko podaljšajo dnevne roke za oddajo naročil in podaljšajo prenos za več dni. Uporaba pravilne usmerjevalne številke preprečuje vračila, zamude in napačno usmerjena sredstva.
Skupaj
Ali morate poslati denar v tujino?
Mednarodni denarni prenosi pri tradicionalnih bankah so lahko dragi zaradi nizkih obrestnih mer in dodatnih provizij. Xe vam pomaga prihraniti s konkurenčnimi cenami in nizkimi, preglednimi provizijami. Pošljite denar v več kot 190 držav v več kot 130 valutah, si vnaprej oglejte skupno ceno, pridobite zanesljivo oceno dostave in spremljajte svoj prenos od začetka do konca.
Usmerjevalne številke v primerjavi s kodami SWIFT/BIC v primerjavi z IBAN-i
Za plačila so podatki, ki jih potrebujete, odvisni od tega, kam gre denar.
Usmerjevalne številke (samo za ZDA)
9-mestna koda za ameriške banke, ki varno usmerja plačila, vključno z neposrednimi depoziti, bančnimi nakazili in čeki.
SWIFT/BIC kode (mednarodne)
8–11-mestna koda za države zunaj ZDA banke, ki varno usmerjajo mednarodna plačila na pravo mesto.
IBAN (mednarodna številka računa)
Številka računa, specifična za posamezno državo, ki se uporablja zunaj ZDA za usmerjanje plačil na pravilen račun v tujini.
Pogosta vprašanja o preverjevalniku usmerjevalnih številk
Usmerjevalna številka – imenovana tudi usmerjevalna številka ABA – identificira ameriško banko ali kreditno zadrugo za domača plačila. Dolga je devet števk in je skupaj s številko vašega računa potrebna za obdelavo ACH nakazil in številnih domačih nakazil.
Ne. Usmerjevalna številka identificira banko; številka računa identificira vaš specifični račun pri tej banki. Za nastavitev plačila običajno potrebujete oboje.
Nekatere institucije uporabljajo eno usmerjevalno številko za ACH nakazila in ločeno številko za domača nakazila, ker se plačila obdelujejo v različnih omrežjih. Vedno uporabite številko, ki jo vaša banka določi za vrsto plačila.
Velike banke pogosto dodelijo usmerjevalne številke, specifične za državo ali regijo, za učinkovito usmerjanje transakcij ACH. Preverite številko v bančni aplikaciji ali na izpisku, da se ujema z vašo državo in vrsto računa.
V mobilni aplikaciji svoje banke pod »Podatki o računu« poglejte na bančni izpisek ali na papirnati ček (usmerjevalna številka je prvih devet števk v vrstici MICR). Če vaša banka navaja ločeni številki ACH in bančnega nakazila, izberite tisto, ki ustreza vašemu plačilu.
Ne. Usmerjevalne številke so za domača plačila v ZDA. Za mednarodna nakazila običajno uporabite SWIFT/BIC in, kjer je to primerno, IBAN ali obliko lokalnega računa. Xe podpira iskanja SWIFT/BIC in mednarodna plačila.
Plačila se lahko vrnejo, zamujajo po dnevnih rokih za oddajo plačil ali so napačno usmerjena. Z uporabo pravilne usmerjevalne številke se izognete vračilom, provizijam in zamudam pri obdelavi.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Usmerjevalne številke, imena bank, naslovi in drugi podatki, prikazani tukaj, so navedeni le za splošne informacije. Čeprav si prizadevamo za točnost te strani, Xe ne jamči, da so informacije popolne, posodobljene ali brez napak. Finančne institucije lahko spremenijo svoje podatke brez predhodnega obvestila.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, licenciranja ali operativne integritete katere koli banke ali posrednika na seznamu. Vključitev ne pomeni potrditve ali preverjanja.
Vsak prenos ali odločitev, ki jo sprejmete na podlagi teh informacij, je na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi poslovanja s tretjimi osebami, na katere se sklicujemo tukaj.
Preden začnete transakcijo, vedno preverite vse podrobnosti neposredno pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini. Deli te strani se lahko pojavijo v drugih jezikih, vendar pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.