Banke pogosto uporabljajo različne usmerjevalne številke za ACH, bančna nakazila in čeke. Številka, natisnjena na vaših čekih, morda ni tista, ki jo potrebujete za ACH nakazilo ali direktno bremenitev. Če niste prepričani, se obrnite na svojo banko ali uporabite naše iskanje usmerjevalnih številk, da najdete pravo številko. Uporaba napačne številke lahko povzroči zamude ali vračila.