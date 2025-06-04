Te številke delujejo skupaj, vendar opravljajo različna dela. Vaša usmerjevalna številka je 9-mestna koda, ki identificira vašo banko in usmerja plačila ACH, domača nakazila in čeke. Vaša številka računa je 8-12-mestna koda za vaš individualni račun. Oboje boste našli na papirnem čeku – usmerjevalna številka je prva v spodnjem levem kotu, sledi pa ji številka računa.