Kaj je usmerjevalna številka?
Usmerjevalna številka je 9-mestna koda, ki identificira ameriško banko ali kreditno zadrugo. Imenuje se tudi številka ABA ali usmerjevalna tranzitna številka (RTN) in usmerja nakazila ACH, domača bančna plačila in obdelavo čekov v pravo institucijo in na pravo lokacijo. Vedno uporabite pravilno usmerjevalno številko, da se izognete zamudam pri nakazilih.
Oblika usmerjevalne številke
Vsaka ameriška usmerjevalna številka (ABA/RTN) ima 9 števk:
Regija/Zvezno okrožje (AAAA): Določa zvezno okrožje in območje obdelave za vašo banko.
Identifikator institucije ABA (BBBB): Določa vašo specifično banko v tem okrožju, kot je ID banke.
Kontrolna številka (C): Zadnja "matematična kontrolna" številka, ki pomaga odkriti tipkarske napake ali napačne vnose.
Primer usmerjevalne številke
Skupaj
Usmerjevalna številka v primerjavi s številko računa
Te številke delujejo skupaj, vendar opravljajo različna dela. Vaša usmerjevalna številka je 9-mestna koda, ki identificira vašo banko in usmerja plačila ACH, domača nakazila in čeke. Vaša številka računa je 8-12-mestna koda za vaš individualni račun. Oboje boste našli na papirnem čeku – usmerjevalna številka je prva v spodnjem levem kotu, sledi pa ji številka računa.
Usmerjevalne številke v primerjavi s kodami SWIFT/BIC v primerjavi z IBAN-i
Za plačila so podatki, ki jih potrebujete, odvisni od tega, kam gre denar.
Usmerjevalne številke (samo za ZDA)
9-mestna koda za ameriške banke, ki varno usmerja plačila, vključno z neposrednimi depoziti, bančnimi nakazili in čeki.
SWIFT/BIC kode (mednarodne)
8–11-mestna koda za države zunaj ZDA banke, ki varno usmerjajo mednarodna plačila na pravo mesto.
IBAN (mednarodna številka računa)
Številka računa, specifična za posamezno državo, ki se uporablja zunaj ZDA za usmerjanje plačil na pravilen račun v tujini.
Pogosta vprašanja
Usmerjevalna številka (ABA) je devetmestna koda, ki identificira ameriško banko ali kreditno zadrugo za domača plačila, kot so nakazila ACH in nakazila.
Ne vedno. Nekatere banke uporabljajo eno usmerjevalno številko za ACH in drugo za domača nakazila. Uporabite številko, ki jo vaša banka določi za vašo vrsto plačila.
Ne. Usmerjevalne številke so za domača plačila v ZDA. Za mednarodna nakazila uporabite SWIFT/BIC in, kjer je primerno, IBAN ali lokalni format računa.
Plačila se lahko vrnejo ali odložijo, zlasti če zamudite dnevne roke za oddajo plačil. Pred pošiljanjem vedno preverite pravilno številko za ACH ali bančno nakazilo.
