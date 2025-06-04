Iskanje usmerjevalne številke ABA
Poiščite in preverite usmerjevalne številke ameriških bank (ABA) za ACH, nakazila in čeke. Iščite po banki ali prilepite 9-mestno kodo, da pred pošiljanjem preverite podrobnosti usmerjevalne številke.
Kaj je usmerjevalna številka?
Usmerjevalna številka je 9-mestna koda, ki identificira ameriško banko ali kreditno zadrugo. Imenuje se tudi številka ABA ali usmerjevalna tranzitna številka (RTN) in usmerja nakazila ACH, domača bančna plačila in obdelavo čekov v pravo institucijo in na pravo lokacijo. Vedno uporabite pravilno usmerjevalno številko, da se izognete zamudam pri nakazilih.
Oblika usmerjevalne številke
Vsaka ameriška usmerjevalna številka (ABA/RTN) ima 9 števk:
Regija/Zvezno okrožje (AAAA): Določa zvezno okrožje in območje obdelave za vašo banko.
Identifikator institucije ABA (BBBB): Določa vašo specifično banko v tem okrožju, kot je ID banke.
Kontrolna številka (C): Zadnja "matematična kontrolna" številka, ki pomaga odkriti tipkarske napake ali napačne vnose.
Primer usmerjevalne številke
Kje je usmerjevalna številka na čeku?
Svojo usmerjevalno številko najdete v spodnjem levem kotu čeka. To je prvih devet števk v vrstici številk na dnu, sledi številka vašega računa in nato številka čeka.
Skupaj
Ali morate poslati denar v tujino?
Mednarodni denarni prenosi pri tradicionalnih bankah so lahko dragi zaradi nizkih obrestnih mer in dodatnih provizij. Xe vam pomaga prihraniti s konkurenčnimi cenami in nizkimi, preglednimi provizijami. Pošljite denar v več kot 190 držav v več kot 130 valutah, si vnaprej oglejte skupno ceno, pridobite zanesljivo oceno dostave in spremljajte svoj prenos od začetka do konca.
Poiščite usmerjevalno številko svoje banke
Kliknite svojo banko, da si ogledate pravilne ameriške usmerjevalne številke za ACH, bančna nakazila in čeke, s podrobnostmi po zvezni državi in vrsti računa. Ne vidiš svojega? Za brskanje po razširjenem seznamu obiščite iskanje po bankah .
Kako najti svojo usmerjevalno številko na spletu
Tukaj je nekaj preprostih načinov, kako ga najdete, ne da bi poklicali svojo banko:
Na tej strani: Za ogled številk ACH, bančnih nakazil in čekov uporabite naše iskanje po usmerjevalnih številkah ali izberite logotip svoje banke.
Spletno bančništvo: Prijavite se in odprite podrobnosti računa. Vaša usmerjevalna številka se prikaže poleg številke vašega računa.
E-izpiski in slike preverjanja: Poiščite prvih devet števk spodaj levo.
Imenik Zveznih rezerv: Poiščite svojo banko v imeniku Fedwire.
Izbira prave usmerjevalne številke
Banke pogosto uporabljajo različne usmerjevalne številke za ACH, bančna nakazila in čeke. Številka, natisnjena na vaših čekih, morda ni tista, ki jo potrebujete za ACH nakazilo ali direktno bremenitev. Če niste prepričani, se obrnite na svojo banko ali uporabite naše iskanje usmerjevalnih številk, da najdete pravo številko. Uporaba napačne številke lahko povzroči zamude ali vračila.
Usmerjevalna številka v primerjavi s številko računa
Te številke delujejo skupaj, vendar opravljajo različna dela. Vaša usmerjevalna številka je 9-mestna koda, ki identificira vašo banko in usmerja plačila ACH, domača nakazila in čeke. Vaša številka računa je 8-12-mestna koda za vaš individualni račun. Oboje boste našli na papirnem čeku – usmerjevalna številka je prva v spodnjem levem kotu, sledi pa ji številka računa.
Za kaj se uporabljajo usmerjevalne številke?
Usmerjevalne številke se pogosto uporabljajo za plačila ali transakcije za:
Nastavitev neposrednega nakazila ali samodejnega plačevanja računov (ACH)
Prejemanje plače, pokojnine, davčnih povračil ali ugodnosti
Pošiljanje ali prejemanje domačega bančnega nakazila
Povezovanje bančnega računa z aplikacijami za obračun plač ali plačila
Polaganje čekov ali obdelava elektronskih čekov
Niste prepričani, katero številko uporabiti? Uporabite naše iskanje usmerjevalnih številk.
Usmerjevalne številke v primerjavi s kodami SWIFT/BIC v primerjavi z IBAN-i
Za plačila so podatki, ki jih potrebujete, odvisni od tega, kam gre denar.
Usmerjevalne številke (samo za ZDA)
9-mestna koda za ameriške banke, ki varno usmerja plačila, vključno z neposrednimi depoziti, bančnimi nakazili in čeki.
SWIFT/BIC kode (mednarodne)
8–11-mestna koda za države zunaj ZDA banke, ki varno usmerjajo mednarodna plačila na pravo mesto.
IBAN (mednarodna številka računa)
Številka računa, specifična za posamezno državo, ki se uporablja zunaj ZDA za usmerjanje plačil na pravilen račun v tujini.
Pogosta vprašanja o usmerjevalnih številkah
Usmerjevalna številka, imenovana tudi številka ABA ali usmerjevalna tranzitna številka, je 9-mestna koda, ki identificira ameriško banko ali kreditno zadrugo za nakazila ACH, domača bančna nakazila in obdelavo čekov. Deluje z vašo številko računa, da se denar pošlje na pravo banko in pravi račun. Usmerjevalne številke se uporabljajo samo za plačila v ZDA.
Za neposredno nakazilo, obračun plač in samodejno plačilo računov uporabite usmerjevalno številko ACH. Za domača bančna nakazila uporabite usmerjevalno številko bančnega nakazila. Za papirne čeke uporabite usmerjevalno številko, natisnjeno na vaših čekih. Nekatere banke objavljajo različne številke glede na državo ali vrsto računa. Če niste prepričani, preverite v spletnem bančništvu ali uporabite naše iskanje usmerjevalnih številk, da izberete pravilno številko, preden pošljete.
Prijavite se v spletno ali mobilno banko in odprite Podrobnosti o računu, da si ogledate usmerjevalno številko za ta račun. Številne banke na svojih spletnih straneh navajajo usmerjevalne številke po državah ali vrstah računov. Za iskanje po imenu banke lahko uporabite tudi našo iskalno številko usmerjanja ali pa preverite svoje e-izpiske in si ogledate slike. Če vidite manj kot devet števk, morda manjka vodilna ničla.
Veljavna ameriška usmerjevalna številka ima devet števk in prestane preizkus kontrolne vsote. Vnesite 9-mestno kodo v naš iskalnik usmerjevalnih številk, da preverite usmerjevalne številke in potrdite ime in lokacijo banke. Prepričajte se, da se vrsta številke ujema z vašo vrsto plačila, na primer ACH ali bančno nakazilo. Če prikazana banka ne ustreza vašim pričakovanjem, se pred pošiljanjem denarja obrnite na svojo banko.
Ne. Usmerjevalne številke so samo za plačila v ZDA. Za mednarodna nakazila boste običajno potrebovali kodo SWIFT ali BIC banke prejemnika, v mnogih državah pa tudi IBAN ali lokalno obliko računa. Če morate denar poslati v tujino, primerjajte možnosti in uporabite Xe, da si vnaprej ogledate skupno ceno, dobite jasno oceno dostave in spremljate svoj prenos.
Velike banke imajo pogosto različne usmerjevalne številke glede na državo, vrsto plačila ali zaradi združitev. Izberite številko, ki ustreza vašemu računu in vrsti plačila. Če vas banka obvesti o spremembi, posodobite neposredne nakazila, plačilne liste in plačila računov, da se izognete zamudam ali vračilom. V primeru dvoma preverite v spletnem bančništvu ali z našim iskanjem po usmerjevalni številki.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Usmerjevalne številke, imena bank, naslovi in drugi podatki, prikazani tukaj, so navedeni le za splošne informacije. Čeprav si prizadevamo za točnost te strani, Xe ne jamči, da so informacije popolne, posodobljene ali brez napak. Finančne institucije lahko spremenijo svoje podatke brez predhodnega obvestila.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, licenciranja ali operativne integritete katere koli banke ali posrednika na seznamu. Vključitev ne pomeni potrditve ali preverjanja.
Vsak prenos ali odločitev, ki jo sprejmete na podlagi teh informacij, je na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi poslovanja s tretjimi osebami, na katere se sklicujemo tukaj.
Preden začnete transakcijo, vedno preverite vse podrobnosti neposredno pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini. Deli te strani se lahko pojavijo v drugih jezikih, vendar pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.