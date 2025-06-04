Iskanje usmerjevalne številke ABA

Izjava o omejitvi odgovornosti

Usmerjevalne številke, imena bank, naslovi in drugi podatki, prikazani tukaj, so navedeni le za splošne informacije. Čeprav si prizadevamo za točnost te strani, Xe ne jamči, da so informacije popolne, posodobljene ali brez napak. Finančne institucije lahko spremenijo svoje podatke brez predhodnega obvestila.

Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, licenciranja ali operativne integritete katere koli banke ali posrednika na seznamu. Vključitev ne pomeni potrditve ali preverjanja.

Vsak prenos ali odločitev, ki jo sprejmete na podlagi teh informacij, je na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi poslovanja s tretjimi osebami, na katere se sklicujemo tukaj.

Preden začnete transakcijo, vedno preverite vse podrobnosti neposredno pri ustrezni finančni instituciji.

Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini. Deli te strani se lahko pojavijo v drugih jezikih, vendar pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.