Primerjajte menjalni tečaj Moneybase Malta EUR in GBP
Razmišljate o uporabi Moneybase Malta za prenos iz EUR v GBP? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za Moneybase Malta , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
0.856600
|€0
£856.60
Za ta valutni par še nimamo tečajev Moneybase Malta, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo Moneybase Malta s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju Moneybase
Lansirana leta 2022 v Sliemi s strani Calamatta Cuschieri, Moneybase je platforma za plačila in naložbe. Ponuja IBAN račune, kartice, lokalne/SEPA prenose, večvalutne funkcije in maloprodajne naložbe preko aplikacije, ki povezuje vsakodnevne bančne potrebe s posredniškimi storitvami za potrošnike in svobodnjake.
Kako hiter je prenos iz Moneybase Malta EUR v GBP ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Moneybase Malta od Države članice evra do Združeno kraljestvo se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Moneybase, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Moneybase Malta na ?
Stroški Moneybase Malta nakazila denarja iz EUR v GBP so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Moneybase Malta z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Moneybase Malta za pretvorbo Evro (EUR) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Moneybase Maltaprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Moneybase Malta lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Evro v Britanski funt z Moneybase Malta običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Moneybase Malta ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Moneybase Malta, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.