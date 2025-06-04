Primerjajte menjalni tečaj Mizuho Bank JPY in GBP
O podjetju Mizuho Bank
Ustanovljena leta 2013 v Tokiu (z koreninami v predhodnikih iz leta 1873), je Mizuho Bank ključna podružnica Mizuho Financial Group. Ponuja univerzalno bančništvo—maloprodajne, korporativne in investicijske storitve—poleg trgovinskega financiranja, upravljanja gotovine, trgov in premoženja. Globoka domača pokritost in globalne podružnice povezujejo japonske stranke s kapitalskimi trgi in čezmejnim poslovanjem z močnimi digitalnimi platformami.
Kako hiter je prenos iz Mizuho Bank JPY v GBP ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Mizuho Bank od Japonska do Združeno kraljestvo se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Mizuho Bank, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Mizuho Bank na ?
Stroški Mizuho Bank nakazila denarja iz JPY v GBP so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Mizuho Bank z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Mizuho Bank za pretvorbo Japonski jen (JPY) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Mizuho Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Mizuho Bank lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Japonski jen v Britanski funt z Mizuho Bank običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Mizuho Bank ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Mizuho Bank, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.