Menjalni tečaj, ki ga ponuja MBH Bank za pretvorbo Madžarski forint (HUF) v Kitajski juan renminbi (CNY), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kitajski juan renminbi kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena MBH Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.