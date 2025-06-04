Menjalni tečaj, ki ga ponuja MagNet Bank za pretvorbo Madžarski forint (HUF) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena MagNet Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.