Menjalni tečaj, ki ga ponuja Macquarie za pretvorbo Avstralski dolar (AUD) v Britanski funt (GBP), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Britanski funt kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Macquarieprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.