Primerjajte menjalni tečaj Laurentian Bank CAD in USD
Razmišljate o uporabi Laurentian Bank za prenos iz CAD v USD? Primerjajte menjalne tečaje in provizije za Laurentian Bank , da odkrijete morebitne prihranke z Xe.
|Ponudnik
|Menjalni tečaj
|Provizija za prenos
|Prejemnik prejme
0.711700
|$0
$711.70Pošlji zdaj
Za ta valutni par še nimamo tečajev Laurentian Bank, vendar lahko še vedno primerjate ponudbo Laurentian Bank s tečajem Xe v živo, da vidite morebitne prihranke. Preverite kmalu, nenehno širimo svoje podatke, da vam zagotovimo več tečajev.
O podjetju Laurentian
Laurentian Bank of Canada (Laurentian) Ustanovljena leta 1846 in s sedežem v Montréalu, Laurentian Bank je srednje velika institucija, osredotočena na maloprodajno in komercialno bančništvo. Ponuja tekoče in varčevalne račune, hipoteke, osebna in poslovna posojila, financiranje opreme in svetovalne storitve. Osredotočena predvsem na Quebec z izbranimi nacionalnimi nišami, Laurentian združuje podporo poslovalnic in svetovalcev z digitalnimi platformami, ki služijo gospodinjstvom, podjetnikom in strankam srednjega trga.
Kako hiter je prenos iz Laurentian Bank CAD v USD ?
Časi dostave za mednarodne nakazila z Laurentian Bank od Kanada do Združene države se razlikujejo glede na način plačila in čas transakcije. Mednarodna bančna nakazila običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Na dostavo lahko vplivajo tudi dejavniki, kot so prazniki in varnostni pregledi. Preverite roke za prijavo uporabnika Laurentian, da se izognete zamudam.
Kakšne so provizije za prenos z Laurentian Bank na ?
Stroški Laurentian Bank nakazila denarja iz CAD v USD so odvisni od dejavnikov, kot je znesek nakazila. Večji prenosi običajno vključujejo nižje provizije in boljše menjalne tečaje. Za primerjavo provizij Laurentian Bank z Xe preverite primerjalno tabelo.
Pogosto zastavljena vprašanja
Menjalni tečaj, ki ga ponuja Laurentian Bank za pretvorbo Kanadski dolar (CAD) v Ameriški dolar (USD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Ameriški dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Laurentian Bankprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.
Laurentian Bank lahko zaračuna fiksno provizijo za prenos, provizijo, ki temelji na odstotkih, ali oboje, odvisno od načina prenosa in cilja. Te provizije – skupaj z menjalnim tečajem – vplivajo na to, koliko prejme vaš prejemnik. Naše orodje vam omogoča primerjavo skupnih stroškov z drugimi možnostmi, kot je Xe.
Prenosi iz Kanadski dolar v Ameriški dolar z Laurentian Bank običajno trajajo od 1 do 5 delovnih dni. Časovni okvir je odvisen od rokov, praznikov, države prejema in časa obdelave banke prejemnice. Xe ponuja dostavo še isti dan za večino nakazil.
Laurentian Bank ima lahko dnevne omejitve ali omejitve na prenos za mednarodne prenose. Za večje zneske boste morda morali obiskati tudi poslovalnico. Xe podpira višje omejitve spletnega pošiljanja, kar ponuja prilagodljivost in udobje pri mednarodnih nakazilih večjih zneskov.
Mnogi ponudniki, vključno z Laurentian Bank, lahko posodobijo svoje menjalne tečaje glede na tržne razmere. Vendar pa se lahko tečaji določijo enkrat dnevno ali prilagodijo manj pogosto kot tečaji namenskih deviznih storitev. Xe posodablja cene v realnem času, kar vam daje večji nadzor nad tem, kdaj poslati.