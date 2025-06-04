Menjalni tečaj, ki ga ponuja Banque Palatine za pretvorbo Evro (EUR) v Kanadski dolar (CAD), lahko vključuje maržo nad dejanskim srednjim tržnim tečajem. To pomeni, da bi lahko prejeli manj Kanadski dolar kot ste pričakovali. Uporabite našo primerjalno tabelo, da si ogledate, kako se cena Banque Palatineprimerja s ceno Xe in drugimi ponudniki.