Caye International Kod SWIFT w Belize

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Kody SWIFT, nazwy banków, adresy i inne powiązane informacje podane na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, Xe nie gwarantuje, że informacje są kompletne, aktualne lub wolne od błędów. Szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia i mogą nie odzwierciedlać najnowszych danych dostępnych od odpowiednich instytucji finansowych.

Xe nie składa żadnych oświadczeń dotyczących pozycji prawnej, statusu regulacyjnego lub integralności operacyjnej jakiegokolwiek banku, instytucji finansowej lub pośrednika wymienionego na liście. Nie popieramy ani nie weryfikujemy legalności żadnego włączonego podmiotu, ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie dostarczonych informacji przez użytkownika.

Wszelkie transakcje finansowe lub decyzje podejmowane na podstawie tych informacji są dokonywane na własne ryzyko. Xe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, opóźnienia lub szkody wynikające z polegania na danych ani z jakichkolwiek kontaktów z osobami trzecimi, których informacje są wyświetlane na tej stronie.

Zalecamy niezależną weryfikację wszystkich szczegółów w odpowiedniej instytucji finansowej przed rozpoczęciem jakiejkolwiek transakcji.

Niniejsze zastrzeżenie jest dostarczane wyłącznie w języku angielskim i nie zostało przetłumaczone. Chociaż reszta tej strony może pojawić się w wybranym języku, zastrzeżenie prawne pozostaje w języku angielskim, aby zachować jego dokładność i zamiar.