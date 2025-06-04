ING Belgium Kod SWIFT w Belgium
Kod SWIFT/BIC dla ING Belgium BBRUBEBBXXXto. Jednak ING Belgium może używać różnych kodów SWIFT/BIC w zależności od usługi lub oddziału. Jeśli nie masz pewności, którego użyć, potwierdź u odbiorcy lub skontaktuj się bezpośrednio z ING Belgium.
BBRUBEBBXXX
Nazwa banku
ING BELGIUM NV/SA (FORMERLY BANK BRUSSELS LAMBERT SA), BRUSSELS
Kod SWIFT
BBRUBEBBXXX
Adres
AVENUE MARNIX 24
Miasto
BRUSSELS
Kraj
BELGIUM
To jest główny kod SWIFT/BIC dla ING Belgium w Belgium
Lokalne oddziały
Poniżej znajdują się lokalne oddziały dla ING Belgium w Belgium.
O BBRUBEBBXXX
Główny kod SWIFT dla ING Belgium w Belgium to BBRUBEBBXXX. Kod ten identyfikuje siedzibę banku do płatności międzynarodowych w Belgium i jest powszechnie używany, gdy kod specyficzny dla oddziału nie jest wymagany lub dostępny. Jeśli wysyłasz pieniądze na konto z ING Belgium w Belgium, a odbiorca nie podał kodu SWIFT lokalnego oddziału, użycie BBRUBEBBXXX jest zazwyczaj bezpieczną i niezawodną opcją.
Korzystanie z BBRUBEBBXXX
Możesz użyć głównego kodu SWIFT/BIC ING BelgiumBBRUBEBBXXX, gdy:
Wysyłanie międzynarodowego przelewu pieniężnego do ING Belgium w Belgium
Odbiorca nie podał kodu SWIFT/BIC specyficznego dla gałęzi
ING Belgium przetwarza płatność centralnie za pośrednictwem swojego głównego biura
Chcesz użyć powszechnie akceptowanego domyślnego kodu SWIFT/BIC
Sprawdź, czy płatność SWIFT nie ma błędów
Przed wysłaniem płatności SWIFT sprawdź dokładnie, czy kod SWIFT pasuje do banku odbiorcy oraz czy numer konta i nazwa są poprawnie wprowadzone. Nawet małe błędy mogą opóźnić lub zablokować transfer. Skontaktuj się z bankiem, jeśli dokonałeś przelewu z nieprawidłowymi danymi.
Otrzymujesz płatność do ING Belgium w Belgium?
Aby otrzymać płatność międzynarodową na swoje konto ING Belgium w Belgium, musisz podać poprawny kod SWIFT/BIC, numer konta i inne dane bankowe. Upewnij się, że nadawca ma odpowiednie informacje, aby uniknąć opóźnień.
Często zadawane pytania
Kod SWIFT głównego biura dla ING Belgium to BBRUBEBBXXX. Ten kod jest powszechnie używany do międzynarodowych przelewów bankowych do siedziby banku Brussels. Identyfikuje ING Belgium w sieci SWIFT, pomagając zapewnić przekierowanie środków do właściwej instytucji finansowej.
Jeśli nie znasz kodu SWIFT lokalnego oddziału, zazwyczaj możesz użyć kodu SWIFT głównego biura (BBRUBEBBXXX), aby otrzymywać płatności międzynarodowe. Najlepiej jednak potwierdzić w swoim banku, aby uniknąć potencjalnych opóźnień. Prawidłowy kod można znaleźć, sprawdzając portal bankowości internetowej, kontaktując się z obsługą klienta lub przeglądając ostatni wyciąg bankowy.
Tak, korzystanie z głównego biura kodu SWIFT (BBRUBEBBXXX) jest generalnie bezpieczne do otrzymywania płatności międzynarodowych — zwłaszcza jeśli lokalny oddział nie ma dedykowanego kodu. ING Belgium nadal będzie w stanie przekierować środki na Twoje konto, używając pełnego numeru konta i innych danych identyfikacyjnych. To powiedziawszy, zawsze weryfikuj to podejście w swoim banku, szczególnie w przypadku dużych transakcji.
Aby znaleźć właściwy kod SWIFT dla konkretnego oddziału ING Belgium, masz kilka opcji:
S@@ korzystaj z naszej wyszukiwarki kodów SWIFT oddział u - najprostszego sposobu sprawdzenia, czy Twój oddział ma unikalny kod SWIFT, czy powinieneś użyć kodu centrali (BBRUBEBBXXX).
Zaloguj się do swojej platformy bankowości internetowej ING Belgium i zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi przelewów bankowych.
Skontaktuj się z lokalnym oddziałem lub zadzwoń do działu obsługi klienta ING Belgium.
Spójrz na niedawny wyciąg bankowy lub książeczkę czekową, która może zawierać szczegóły płatności międzynarodowych.
Jeśli Twój oddział nie ma unikalnego kodu SWIFT, zazwyczaj możesz użyć BBRUBEBBXXX.
Jeśli wprowadzisz niewłaściwy kod SWIFT:
Twoja płatność może zostać opóźniona lub odrzucona.
Środki mogą zostać wysłane do niewłaściwej instytucji finansowej, a odzyskanie może zająć trochę czasu.
Niektóre banki mogą pobierać opłatę za zwrócone lub błędnie skierowane płatności.
Aby tego uniknąć, zawsze dokładnie sprawdź kod SWIFT i informacje o koncie przed wysłaniem przelewu.
W większości przypadków do otrzymywania płatności międzynarodowych potrzebny jest kod SWIFT, ponieważ identyfikuje on bank odbierający i zapewnia prawidłowe trasy. W zależności od kraju i metody przelewu nadawca może również potrzebować dodatkowych informacji, takich jak numer konta, numer trasy lub numer IBAN.
Tak, ING Belgium zazwyczaj ma podstawowy kod SWIFT biurowy (BBRUBEBBXXX), a także kody SWIFT specyficzne dla gałęzi dla niektórych lokalizacji. Jeśli jesteś w stanie znaleźć kod SWIFT dla lokalnego oddziału, najlepiej użyć go, aby zapewnić najbardziej dokładne routing. Jeśli Twój oddział nie ma unikalnego kodu lub nie masz pewności, użycie kodu podstawowego jest ogólnie dopuszczalne do otrzymywania płatności międzynarodowych.
BBRUBEBBXXX to standardowy kod SWIFT używany dla centrali Brussels ING Belgium. Inne podmioty ING Belgium - takie jak oddziały w różnych krajach lub jednostki biznesowe - mogą mieć własne kody SWIFT, szczególnie w przypadku operacji bankowości korporacyjnej lub inwestycyjnej. Różnica polega na lokalizacji lub celu biznesowym, ale dla większości transferów osobistych i małych firm do Belgium, BBRUBEBBXXX jest prawidłowym i wystarczającym kodem.
