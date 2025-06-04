Powinieneś użyć EBILEGCXALX podczas wysyłania lub odbierania międzynarodowych przelewów bankowych do EMIRATES NATIONAL BANK OF DUBAI SAE (FORMERLY BNP PARIBAS SAE,EGYPT) pod wyżej wymienionym miastem i adresem. Identyfikuje bank i oddział odbiorcy, zwłaszcza przy wysyłaniu środków przez granice za pośrednictwem sieci SWIFT. Niektóre kraje i rodzaje płatności mogą nie wymagać kodu SWIFT, dlatego przed rozpoczęciem przelewu zawsze skontaktuj się z odbiorcą lub bankiem.